UniRitter com Le Cordon Bleu: novo curso de Gastronomia inicia em Porto Alegre

A formação dos estudantes terá a expertise de duas instituições reconhecidas Thiago Couto

Estudar gastronomia em uma instituição referência na área no Rio Grande do Sul juntamente com a principal rede global de institutos de artes culinárias e gestão de hospitalidade: essa é a proposta do novo curso de Gastronomia da UniRitter com Le Cordon Bleu. Com duração de seis semestres, o bacharelado oferece aos estudantes uma formação completa e integrada.

Com o objetivo de formar profissionais ainda mais preparados, o curso conta com um currículo abrangente que vai além das práticas de cozinha. Segundo a diretora-geral da UniRitter, Rachel Ballardin, a nova estrutura foi desenvolvida para proporcionar uma formação superior única e diferenciada, alinhada às demandas do mercado.

— A formação reúne conteúdos de gestão e negócios voltados especialmente para os setores de gastronomia, alimentos, bebidas e hospitalidade, oferecendo uma preparação completa para os desafios do mercado. Com esse perfil, os profissionais estarão aptos a se destacar, unindo o reconhecimento de uma formação de excelência à habilidade de liderar e inovar no setor.

A união da UniRitter e o Le Cordon Bleu assegura uma formação pautada na excelência técnica, no rigor profissional e na constante inovação. De acordo com o professor de Gastronomia da UniRitter, Willian Zarpelon, o bacharelado contará com aulas demonstrativas seguidas de práticas individuais, proporcionando uma experiência de aprendizado completa e aprofundada.

— Essa abordagem desenvolve tanto a precisão na execução quanto a disciplina e a organização fundamentais para uma operação de cozinha de alto desempenho.

Faça parte da nova cena gastronômica do Estado: inscreva-se no novo curso de Gastronomia da UniRitter

Tradição e inovação

No novo curso de Gastronomia da UniRitter, a tradição e a inovação são os pilares do bacharelado. Willian Zarpelon ressalta que o aluno estará em constante contato com tendências contemporâneas e multiculturalismo gastronômico.

— Além disso, o curso estimula a resiliência e a adaptabilidade dos estudantes ao inseri-los em desafios reais, projetos interdisciplinares e experiências práticas de gestão, produção e serviço. Tudo isso contribui para que eles se sintam preparados e confiantes para atuar nos mais diversos cenários do mercado atual — sintetiza o professor.

A união entre as duas instituições de ensino garante aos estudantes uma dupla certificação. Ou seja, os formados no bacharelado terão o diploma da UniRitter e a certificação do Le Cordon Bleu.

— A dupla certificação, um dos grandes diferenciais do curso, amplia as possibilidades de internacionalização do currículo dos estudantes – destaca Rachel Ballardin.

O professor Willian Zarpelon explica que as unidades curriculares abordam as técnicas tradicionais da gastronomia e, a partir desse aprendizado, oferecem aos alunos a liberdade de experimentar, inovar e desenvolver processos autorais em seus pratos, sempre com base nas técnicas clássicas francesas.

— A convivência com múltiplas referências (da culinária internacional à brasileira, da panificação à harmonização com bebidas) fortalece uma visão ampla, capaz de ser reinterpretada com autenticidade. O curso prepara o estudante para ir além da técnica, encontrando sua voz gastronômica e aprendendo a comunicá-la com identidade e propósito.

Mais do que arte culinária

Além de dominar as técnicas mais avançadas no preparo de alimentos, o bom profissional da gastronomia precisa ter sempre uma visão empreendedora e de futuro. O bacharelado em Gastronomia da UniRitter com Le Cordon Bleu inclui unidades curriculares voltadas para Gestão de Negócios em Alimentos e Bebidas, Serviços em Eventos e Hospitalidade, que promovem um exercício prático de empreendedorismo.

— Ao longo da formação, os estudantes são incentivados a desenvolver modelos de negócios gastronômicos que unam viabilidade, sustentabilidade e inovação. A proposta pedagógica também valoriza a prática, com atividades como simulações de eventos, experiências sensoriais e projetos interativos em parceria com atores locais, promovendo uma conexão direta entre a teoria e os desafios reais do setor — pontua Willian Zarpelon.

Rachel Ballardin acredita que, com a formação oferecida pela UniRitter, os profissionais estarão preparados para se destacar no mercado, trazendo consigo não apenas o prestígio de uma educação de excelência, mas também a habilidade de gerir e inovar no setor gastronômico

As aulas do novo curso de Gastronomia acontecem presencialmente no campus FAPA, em Porto Alegre. Para iniciar os estudos, os estudantes matriculados receberão um jogo básico de uniforme contendo: dois dólmãs de cozinha, uma calça, um avental e um chapéu, além de um kit com facas básicas para o trabalho em cozinhas.

Se interessou? Conheça o novo curso de Gastronomia da UniRitter