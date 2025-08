No interior do RS: cinco paradas obrigatórias em Uruguaiana

Uruguaiana é cheia de surpresas, confira lugares para comer bem na cidade. Patrick Hartwig

Uruguaiana é uma cidade que serve mais do que comida: serve história, afeto e um jeito muito próprio de viver e celebrar a mesa. No extremo oeste do Rio Grande do Sul, a vida corre no ritmo da fronteira — com o aroma da carne assando na brasa, o chimarrão passando de mão em mão e a mistura cultural presente em cada detalhe do prato.

A cena gastronômica reflete bem esse espírito. Por lá, tradição e inovação caminham juntas: tem endereço com décadas de história, casas que valorizam a produção local, espaços modernos que renovam a experiência de comer fora e, claro, uma hospitalidade de dar gosto.

Pensando nisso, selecionamos cinco lugares que traduzem o típico sabor de Uruguaiana:

CAN BROA

Xis filé 4 queijos, clássico do Can Broa. Patrick Hartwig

O xis raiz de verdade. No Can broa, a tradição do lanche mais amado do Sul ganha uma releitura autêntica, com o famoso xis aberto como carro-chefe da casa. A receita é simples, mas o sabor é marcante — tudo preparado com capricho, ingredientes frescos e aquela pegada caseira que conquista logo na primeira mordida. Os destaques do cardápio são o Filé 4 Queijos, o criativo Ponte de Safena e o bom e velho Xis Tradicional, que nunca decepciona. Em dias mais frios, não deixe de provar o quentão, uma bebida que aquece o corpo e traduz bem o lugar.

Rua Quinze de novembro, 2.945

@canbroa

DE LA DENI

Molleja, iguaria servida na casa. Milene Magnus

Aqui, a influência argentina aparece com força nos cortes e na atmosfera. Com um ambiente intimista, o De la Deni é um restaurante que aposta na cozinha autoral, valorizando a qualidade das carnes. O bife de chorizo é um clássico da casa, servido no ponto certo e com acompanhamentos bem pensados. E para melhorar, há uma seleção enxuta de bebidas, ideais para harmonizar com os pratos. O charme fica por conta das mesas no quintal bucólico, que criam um clima tranquilo e aconchegante.

Rua Monte Caseros, 2.347

@restaurante.deladeni

BRASEIRUS RIVER

Tradicional espeto corrido. Milene Magnus

É a expressão da tradição fronteiriça quando o assunto é carne. Com cortes nobres, o restaurante oferece uma verdadeira experiência de churrascaria. O ambiente é amplo, com clima familiar, ideal para um almoço sem pressa ou um jantar. No cardápio, brilham a picanha e a costela, sempre no ponto e servidas junto ao buffet da casa.

Rua 7 de Setembro, 1.112

@braseirusriver

MERCADO GALO

Café da manhã com ovos mexidos e bacon. Patrick Hartwig

Moderno, democrático e cheio de estilo, o Mercado Galo é um espaço gastronômico que representa bem a nova cena de Uruguaiana. Chama atenção pela esquina charmosa onde está localizado. O ambiente mistura cafeteria, empório e espaço de convivência — perfeito para quem quer começar o dia com um café especial, fazer uma pausa no meio da tarde ou até curtir um happy hour. No cardápio, tem de tudo um pouco: lanches, doces e bebidas para acompanhar qualquer momento.

Rua General João Manoel, 2579

Rua Santana, 3397

@omercadogalo

PADARIA ANTIGA MODELO

O clássico farroupilha com ovo. Patrick Hartwig

Um clássico da cidade. A padaria é daquelas que resistem ao tempo com muito sabor. Os croissants, as tortas e o biscoito de parmesão são clássicos. Além da variedade de produtos de padaria, servem cafés, lanches e refeições rápidas ao longo do dia. Ideal para começar a manhã com um bom café e um pãozinho recém-saído do forno.