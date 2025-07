Como harmonizar vinhos com sopas e caldos: confira dicas

Nada melhor do que uma sopa no pão e uma taça de vinho tinto Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi



Com a chegada do inverno, vem também o convite para aproveitar os prazeres da estação — e poucos são tão reconfortantes quanto uma boa refeição acompanhada de um vinho à altura. É nesse espírito que a Cooperativa Vinícola Garibaldi propõe um passeio pelo universo da enogastronomia, com receitas clássicas de sopas harmonizadas com rótulos selecionados da casa.

Segundo o sommelier da vinícola, André Luís Rech, essas combinações vão além do conforto térmico, são experiências sensoriais completas.

São exercícios gustativos que desafiam ideias pré-concebidas (como a de que espumante não combina com sopa) e nos presenteiam com harmonizações surpreendentes ANDRÉ LUÍS RECH

A seguir, algumas sugestões para aquecer corpo e alma neste inverno.

Sopa de capeletti + Garibaldi Cabernet Sauvignon Reserva

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Clássico da culinária italiana, a sopa de capeletti (ou agnoline, como é chamada por muitos na serra gaúcha) é praticamente um símbolo do inverno na região. Feita a partir do brodo, que pode ser de frango ou gado, a receita leva os tradicionais capelettis recheados com a mistura conhecida como “pien”: carne moída, pão, queijo, ovos e especiarias. Para acompanhar, o Garibaldi Cabernet Sauvignon Reserva é a escolha certa: um tinto de corpo médio, taninos macios e notas frutadas, que entrega um paladar aveludado e faz par perfeito com o sabor intenso da sopa.

Creme de moranga com bacon e queijo azul + Garibaldi VG Alvarinho

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Com textura cremosa e sabor marcante, o creme de moranga ganha profundidade com pedacinhos de bacon dourado e toques de queijo azul, que adicionam um leve salgado ao prato. Para harmonizar, o Garibaldi VG Alvarinho — branco elaborado com uvas cultivadas em vinhedos da serra gaúcha, o vinho amadurece por quatro meses em contato com carvalho — apresenta aromas de frutas amarelas, um leve toque amanteigado e acidez marcante, que equilibra a untuosidade do prato e ressalta suas nuances com delicadeza e frescor.

Creme de feijão com linguiça Toscana + Garibaldi VG Tannat

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

O sabor robusto do feijão, enriquecido com linguiça toscana e bacon, ganha nova dimensão quando harmonizado com o Garibaldi VG Tannat. Potente e estruturado, esse tinto entrega taninos presentes, acidez equilibrada e notas que lembram frutas negras, couro e especiarias. A combinação é ideal para pratos encorpados e oferece uma experiência rica em sabor e calor — perfeita para noites mais geladas.

Creme de cogumelos + Granja União Cabernet Franc

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

A leveza terrosa dos cogumelos se destaca em uma sopa cremosa e aromática. Quando acompanhada do Granja União Cabernet Franc, o resultado é uma harmonização delicada e cheia de personalidade. Jovem e vibrante, o vinho traz aromas de frutas vermelhas e taninos suaves, que respeitam o protagonismo do prato e criam uma combinação elegante e equilibrada.

Creme de milho com frango desfiado + Espumante Garibaldi Chardonnay Brut

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Nem só de vinhos tintos vive o inverno. O espumante Garibaldi Chardonnay Brut é a prova de que borbulhas e baixas temperaturas podem formar um casal perfeito. Com acidez alta e aromas de frutas como pera, abacaxi e um leve toque de brioche, o rótulo harmoniza lindamente com o creme de milho com frango desfiado — uma receita com cara de casa de vó, que ganha leveza e frescor com o espumante, equilibrando doçura e textura em cada colherada.

Onde encontrar