Comida de estádio: segunda temporada terá futebol, competição e petiscos

Apita o árbitro! Chegou a hora de viver o melhor pré-jogo do Rio Grande do Sul. A segunda temporada de Comida de Estádio está no ar. Desta vez, Destemperados e Bola nas Costas entram em uma competição, com direito a mata-mata, dentro do Globo Esporte, da RBS TV. E como um petisco sempre vai bem, Ave Serra entra no jogo com suas tirinhas, steaks e demais produtos empanados e crocantes.

Pastel é um dos clássicos dos estádios Milene Magnus

O CAMPEONATO

A dinâmica será a seguinte: Diogo Carvalho, um comilão profissional, visitará três estádios do Gauchão A2 para buscar as melhores experiências gastronômicas do pré-jogo. Do outro lado, Lelê Bortholacci, Rodrigo Adams, Natã Nunes e Rapha Gomes, representando o Bola, também pegam a estrada para conferir o que a galera tem feito para comer antes das partidas começarem.

Junto com Ave Serra, Destemps e Bola vão desbravar os estádios do RS Milene Magnus

A partir das visitas, cada time selecionará dois petiscos que avançarão para a semifinal. Um duelo entre eles definirá os finalistas, que se enfrentarão no último episódio da temporada, em setembro. Os juízes dessa disputa? Os craques Alice Bastos Neves, Lucianinho Périco e Lela Zaniol.

O COMIDA DE ESTÁDIO

Milene Magnus

O projeto surgiu no ano passado para conectar futebol e gastronomia. Destemperados e Bola nas Costas visitaram estádios de clubes do Rio Grande do Sul (de diferentes séries e competições) para conferir o que a galera come e bebe no pré-jogo de cada partida. Pastel, xis, entrevero, churrasco, espetinho, cachorro-quente, entre outros, fizeram parte do cardápio do que provamos na casa de oito times gaúchos. O que será que provaremos nesta próxima temporada? Vem com a gente conferir!

Confira os jogos que cada time vai participar

Destemperados

C.E. Aimoré x Inter de Santa Maria

C. E. Lajeadense x S. C. Gaúcho

Inter de Santa Maria x F. C. Santa Cruz

Bola nas Costas

C. E. Gramadense x Veranópolis E. C. R. C.

G. E. Bagé x E. C. Passo Fundo

F. C. Santa Cruz x G. E. Bagé