31ª Festa Colonial celebra cultura e gastronomia em Canela

Até 27 de julho, Canela espera você Arthur Dias / Prefeitura de Canela

Tem cheirinho de pão no forno, fumaça de fogão a lenha no ar e aquela mistura boa de sotaques, risadas e música típica. A 31ª edição da Festa Colonial de Canela já começou e transforma a charmosa Praça João Corrêa num grande palco de celebração da agricultura familiar e da boa comida feita com afeto, daquelas que aquecem até nos dias mais frios da Serra.

Até o dia 27 de julho, a festa convida moradores e visitantes para viverem de perto as tradições do interior gaúcho — e, claro, provarem delícias que são a cara da colônia. A entrada é gratuita e a programação está recheada de atrações culturais, shows, feiras e muitas experiências gastronômicas.

Para saber mais, acesse @festacolonialcanela

Os destaques da mesa

Café colonial completo : uma seleção generosa de bolos , cucas , pães , geleias , queijos e embutidos , tudo feito por quem realmente entende do assunto: os produtores locais .



: uma seleção generosa de , , , , e , tudo feito por quem realmente entende do assunto: os . Fornos a lenha em plena praça : ali mesmo, você vê os pães e cucas sendo preparados e saindo quentinhos, direto para o balcão. Dá pra sentir o cheiro de longe!



: ali mesmo, você vê os pães e cucas sendo preparados e saindo quentinhos, direto para o balcão. Produtos coloniais direto da fonte : salames , queijos , conservas , vinhos e sucos — tudo produzido na região, com aquele sabor de receita de família.



: , , , e — tudo produzido na região, com aquele sabor de receita de família. Comidinhas típicas feitas com carinho: tem bolinhos de batata, pão com linguiça, pastéis recheados e outras receitas que representam bem o tempero das cozinhas do Interior.

Para eternizar na memória a nossa história

Nos dias 19, 26 e 27 de julho acontece o desfile Raízes da Terra, que traz ao público um mergulho na história da chegada dos primeiros imigrantes na região. O momento é um convite à comunidade e aos turistas para conhecer um pouco mais de nossas origens, através de músicas típicas, dança e a homenagem àqueles que escolheram Canela como sua morada.

Temos muita cultura, gastronomia e uma linda festa esperando todos vocês! Trabalhamos para oferecer à nossa comunidade e visitantes um evento que enaltece nossas raízes, prestigia os talentos locais e ainda traz grandes atrações para a Serra PREFEITO GILBERTO CEZAR





CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Diariamente:

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela

10h às 22h – Fornos a lenha (domingo até 21h)

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria (domingo até 21h)

10h às 22h – Feira de Artesanato (domingo até 21h)

Sexta-feira, 18

11h às 13h30min e das 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

18h30min – Espetáculo teatral: Retratos (Multipalco)

20h30min – Show musical com Thaina e Thairine – Família Azzolini (Multipalco)

Sábado, 19

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30min e 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Desfile Raízes da Terra

18h – Show musical com Dele Fandango (Multipalco)

19h – Espetáculo de dança com Grupo Tapejaras

20h – Show musical com Grupo Tchê Guri (Multipalco)

Domingo, 20

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30min e 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

17h – Show musical com Amaranto (Multipalco)

19h30min – Show artístico com Garfo e Bombacha (Multipalco)

Segunda-feira, 21

19h30min – Show musical com Grupo Renascer do Sul (Deck Gastronômico)

Terça-feira, 22

14h30min – Oficina "Cultivo de Cactos e Suculentas" – Benetti Suculentas

19h30min – Show musical com Felipe Moschem e Juliano (Deck Gastronômico)

Quarta-feira, 23

19h30min às 21h – Show musical com Amantino Silva e Tiago Wagner (Deck Gastronômico)

Quinta-feira, 24

14h30min – Oficina "Cultivo de Cactos e Suculentas" – Benetti Suculentas

17h30min – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

19h30min – Show musical com Coro Etnias (Deck Gastronômico)

Sexta-feira, 25 (Dia do Colono e do Motorista)

11h às 13h30min e 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

17h30min – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

18h – Show musical com Juliano Bolfe e Emílio Fogaça (Multipalco)

19h – Homenagem aos Colonos e Motoristas + Escolha das Soberanas da Festa Colonial 2026 (Multipalco)

20h30min – Show musical com Banda Brilha Som (Multipalco)

Sábado, 26

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30min e 14h às 16h30min – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Desfile Raízes da Terra

18h30min – Show musical com Rui e Mateus (Multipalco)

20h30min – Show musical com Luiza Barbosa (Multipalco)

Domingo, 27 (Encerramento)