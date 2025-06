De 12 a 15 de junho, Santa Cruz do Sul volta a ser doce. A cuca, um pedaço da história da imigração alemã, que passa de geração em geração, volta aos holofotes na 25ª Festa das Cucas. A entrada é gratuita. A programação do evento ainda conta com shows musicais e de humor.

1ª princesa, rainha e 2ª princesa da Festa das Cucas 2025 Reprodução

No Parque da Oktoberfest, os visitantes poderão provar tanto as delícias premiadas no 17º Concurso da Melhor Cuca de Santa Cruz do Sul, quanto outras dezenas de receitas que celebram a tradição e a criatividade das padarias locais. As três vencedoras da premiação, entre 18 participantes, destacaram suas raízes, famílias e histórias, materializadas em fatias generosas de muito sabor.

Os sabores campeões

Rainha

Cuca leva laranja fresca e keschmier Divulgação

Vencedora do concurso, a Padaria Panisul apresentou a cuca Oma Liebe, que significa amor de vó em alemão. A Rainha da Festa leva laranja fresca e keschmier (o queijo típico alemão), com streusel (a farofinha crocante) e raspas de casca de laranja, que oferece sabor e textura à cuca.

Cada fatia é um pedaço da infância, da casa da vó, daquelas tardes sem pressa em que a gente comia sorrindo, ouvindo história antigas DESCRIÇÃO DA PADARIA SOBRE A CUCA

1ª Princesa

Doce de abóbora, creme de ovos e leite condensado fazem parte do sabor da cuca Raízes Divulgação

A cuca “Raízes”, da Cucas da Rosana, segundo lugar no concurso, é uma reverência às origens e a coragem de inovar. O sabor? Doce de abóbora com coco, com um leve toque de cravo, creme de ovos e leite condensado. A receita resgata a memória dos tachos fumegantes. E é claro que a crocância do streusel continua por lá.

Essa é uma cuca para celebrar o passado, em uma festa que representa um solo fértil de cultura, sabores e oportunidades DESCRIÇÃO DA CUCA PELA PADARIA

2ª Princesa

Cuca da padaria Cristal leva creme com essência de champagne, morango e maçã Divulgação

Qual o sabor da celebração? A resposta é a cuca Celebrar da padaria Cristal, terceira colocada. Em uma receita que pede paciência e dedicação, leva creme com essência de champagne, maçã e morango.

Queríamos criar um doce que fosse, em si, uma comemoração, já que a cuca é um símbolo de partilha, que pede companhia, risos e uma mesa cheia DESCRIÇÃO DA CUCA PELA PADARIA

A 25ª Festa das Cucas é realizada pelo Grupo RBS e pelo Município de Santa Cruz do Sul, com patrocínio de Imec Supermercados, Unimed, Moinho do Nordeste, Unisc e Cervejaria Hbier. Confira mais no @festadascucas .

Programação

Quinta-feira, 12 de junho

12h – Abertura do parque e Bandinha Itinerante

13h – Animação Cultural com Tertulino Brandão

13h30min – Apresentação do Coral Santa Maturidade Grupo Sesc Maturidade Ativa

14h – Apresentação Grupo de Dança - Alegria não tem idade

14h30min – Stand Up - Bailão do Tertulino Brandão

15h30min – Banda Musical Impacto

16h – Ação Social Pedacinhos de Amor - Tricotaço da Maturidade Ativa

17h – Apresentação de Danças Populares do Grupo Sesc Maturidade Ativa e Jef’s Studio de Dança

18h – Bandinha Itinerante

18h30min – Animação Cultural com Tertulino Brandão

19h – Encerramento da festa

Sexta-feira, 13 de junho

12h – Abertura do parque

13h – Cuca comemorativa aos 25 anos de Festa das Cucas

14h – Banda Nova Geração

17h30min – Érico Fanfa e trio

19h – Encerramento da festa

Sábado, 14 de junho

10h – Abertura do parque

11h – Banda do Quartel

12h às 14h30min – Paulo Ricardo Fagundes e banda

14h – Denis Job

14h30min – Apresentação Centro Cultural 25 de julho

15h30min – Apresentação Sociedade Cultural e Folclórica Oktobertanz

16h – Bandinha Típica Itinerante e Banda Fest

16h30min às 18h30min – Jô Bitencourt e Banda

17h – Rodrigo Jaegger

19h – Lobo da Estepe

21h – Encerramento da festa

Domingo, 15 de junho