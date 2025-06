ExpoBento e Fenavinho: vinhos, queijos e tudo que provamos nas feiras mais saborosas da Serra

Duas das mais tradicionais festas e feiras da serra gaúcha abriram as portas na quinta-feira, 12, com muita coisa para explorar. E foi o que fizemos: pegamos a estrada para conferir o que a 33ª ExpoBento e a 20ª Fenavinho têm de melhor para nos oferecer.

O evento ainda conta com o vilarejo italiano, o Bodegão , em que os participantes revivem as tradições típicas, como os antigos bodegões que vendiam vinhos , queijos , pães e tudo o que a cultura italiana perpetuou pela cidade durante os anos.

A maior feira multisetorial do país e a Festa Nacional do Vinho ficam abertas até 22 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, abraçando todos os visitantes com bons preços, novidades, tecnologia, memória, tradição e história. Não perca!