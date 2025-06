Dá para tomar vinho branco no inverno?

Quando o friozinho aperta, é natural que a gente pense logo num vinho tinto mais encorpado. Mas a verdade é que o inverno pode – e deve – ser muito mais variado na taça. Tem espaço, sim, para os brancos e até para os espumantes, como bem mostra a Cooperativa Vinícola Garibaldi com um portfólio cheio de opções para curtir os dias gelados.

A ideia de que vinho branco é só para o verão ficou no passado. Aqui no Brasil, onde o inverno muda muito de região para região, vale tudo. Dá para aproveitar vinhos mais leves mesmo quando as temperaturas caem, e eles ainda ajudam a criar combinações incríveis com a comida da estação.





Uma coisa que confunde muita gente é aquela regrinha de servir vinho branco bem gelado. No inverno, isso muda. Os brancos podem ser servidos numa temperatura mais amena, ali entre 8 °C e 12 °C, o que deixa eles ainda mais interessantes – especialmente os que têm mais corpo ou que passaram por barrica. E, olha só, até espumante entra nessa, principalmente os mais estruturados. Eles seguram bem pratos mais intensos e deixam qualquer jantar com cara de ocasião especial.

Então já sabe: não precisa ficar só nos tintos neste inverno. Tem muita opção gostosa, elegante e surpreendente esperando para ser descoberta. É só abrir a mente – e a garrafa certa. Confira os rótulos que sugerimos:

Garibaldi Acordes Chardonnay

Esse branco passa seis meses em carvalho e entrega notas amanteigadas, boa acidez e bastante estrutura. Vai muito bem com pratos mais gordurosos, como bacalhau no azeite, tainha assada e até frango ou peru bem temperado com alecrim ou curry. E se a ideia for uma polentinha mole com carne de porco assada? Casa perfeitamente. Massas com molhos brancos ou à base de queijo também são uma ótima pedida com ele.

Garibaldi VG Alvarinho

Esse aqui é feito com a uva portuguesa Alvarinho e amadurece por quatro meses em carvalho. O resultado é um vinho fresco, intenso e aromático, com toques de frutas como damasco e pêssego, além de um leve tostado. Na mesa, ele combina com peixes, frutos do mar, aves e queijos como gouda, emmental e gruyère. Uma escolha elegante e surpreendente para o inverno.

Espumante Garibaldi Pinot Noir

Sim, espumante no frio! Esse aqui é rosé, feito 100 % com uva tinta Pinot Noir, o que dá mais corpo e estrutura. Tem aroma de frutas vermelhas e um leve toque floral, além de notas que lembram caramelo e até um leve tanino. Vai bem com risotos, massas mais suaves, sopas cremosas, frutos do mar e queijos de média maturação. Ou seja, versátil demais.

Garibaldi VG Brut Rosé

Esse é para impressionar. Elaborado pelo método Charmat longo, com 12 meses de autólise em autoclave (tanque de inox sob pressão), ele é cremoso, estruturado e super aromático – tem notas de framboesa, morango, pão tostado e frutas secas. Ideal para abrir os trabalhos com aperitivos, sopas, canapés, aves e, claro, queijos.