Restaurantes de Gramado oferecem comida regional para diferentes paladares. Bashir | Adobe Stock

Seja no frio do inverno ou em qualquer época do ano, é de conhecimento geral que Gramado é dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Parte dessa fama vem da gastronomia local e das experiências oferecidas na cidade, que vão muito além do tradicional chocolate quente. Para te ajudar a montar seu roteiro, o Laçador de Ofertas selecionou oito restaurantes em Gramado que unem clássicos que resistem ao tempo e as novas casas que estão ganhando destaque.

Tem fondue em Gramado servido em clima intimista, pratos autorais criados por chefs renomados e ambientes especiais para famílias com crianças. E sabe o que é melhor? Com ofertas que deixam o sabor ainda mais especial. Veja a seleção!

Clássicos da gastronomia gaúcha

Entre tantas opções de restaurantes em Gramado, alguns endereços seguem presentes no topo da lista dos mais procurados. Eles combinam história, sabor e tradição, sendo paradas praticamente obrigatórias para quem quer viver a essência da gastronomia local. Do fondue à galeteria, confira os clássicos que nunca saem de moda:

La Famille de Gazon: o berço da sequência de fondue em Gramado

Para quem procura fondue em Gramado, este é uma opção que deve ser considerada no roteiro gastronômico. O La Famille de Gazon não só oferece uma sequência impecável de queijo, carne e chocolate como foi o lugar onde esse formato nasceu. O próprio fundador do restaurante idealizou a sequência que hoje é símbolo da cidade. A história completa pode ser conferida no canal do Laçador de Ofertas .

Café Colonial Bela Vista ou Coelho: tradição à mesa

Não é coincidência que Gramado seja referência nacional quando se trata de cafés coloniais. O Bela Vista, por exemplo, é reconhecido como o primeiro café colonial do Brasil, oferecendo dezenas de receitas típicas da imigração alemã e italiana, como cucas, pães artesanais, tortas e embutidos. Já o Coelho mantém viva a essência caseira, com destaque para a qualidade do atendimento e ambiente familiar.

Cara de Mau: diversão e sabor para toda a família

Muito mais que uma pizzaria temática, o Cara de Mau é uma verdadeira experiência sensorial. Inspirado no universo pirata, o restaurante serve pizzas artesanais em um ambiente cenográfico envolvente, com show e interação para todas as idades. Ideal para famílias ou para quem quer sair do roteiro tradicional com bom humor e comida de qualidade.

Buffet tradicional no Carazal

Referência entre os restaurantes em Gramado por sua variedade e custo-benefício, o Carazal oferece buffet completo com saladas, massas, carnes e sobremesas. Em meio à natureza, o local ainda disponibiliza passeio de pedalinho e conta com uma loja de souvenirs composta por artesanatos, artigos de decoração, malhas e uma cartela extensa de vinhos.

Galeteria Mamma Mia: o sabor afetivo da Serra Gaúcha

Prato típico da região, o galeto al primo canto é o protagonista do Mamma Mia, que mantém há anos uma sequência com massas, saladas, polenta frita, sopa de capeletti e sobremesa. Com mais de 38 anos de experiência, o estabelecimento serve inúmeras opções da culinária italiana, atendendo toda a família.

Leia Mais Hotéis em Gramado: 4 dicas essenciais antes de fazer a sua reserva na Serra

Novidades que já conquistaram os viajantes

Se engana quem pensa que Gramado é feita só de restaurantes clássicos que transbordam tradição. A região está repleta de novos restaurantes que têm ganhado a atenção por proporcionar diferentes experiências, que combinam gastronomia, entretenimento e propostas inovadoras. Para quem já conhece os clássicos ou quer explorar novos sabores, essas opções podem marcar a memória e o paladar de quem passa pela cidade.

Casa Lugano: mais do que chocolates

Muito além de uma marca tradicional de chocolates, a Casa Lugano também aposta em experiências gastronômicas dentro de seus espaços. Localizado na famosa Rua Coberta, no centro de Gramado, o local conta com três andares de experiências gastronômicas diversificadas, além de chefs renomados assinarem a patisserie, a osteria e o fondue do espaço. Funcionando em formato de soft opening, a Osteria está pronta para receber gaúchos e viajantes de todo o Brasil que estão em busca de viver um momento de descoberta pela culinária italiana.

Fondue no Gatzz: jantar com arte e espetáculo

Uma das experiências mais originais da cidade, o Gatzz mistura a sequência de fondue com uma apresentação musical e efeitos teatrais que irão te levar a experimentar a Broadway em Gramado. O jantar servido em meio a performances ao vivo, apresenta uma atmosfera especial e com iluminação e ambientação dignas de uma peça de teatro.

Leia Mais Sócios do Clube do Assinante GZH têm desconto especial no Laçador de Ofertas

Rasen Parrilla: cortes nobres e chope artesanal

Inspirada na tradição uruguaia de assar carnes na brasa, a Rasen Parrilla é uma alternativa para quem busca algo fora da rota tradicional dos rodízios e fondues. A casa oferece sequência parrillera com cortes selecionados e harmonização com chopes artesanais da Rasen Bier.

Experiências com mais economia

Gramado é cheia de sabores, estilos e experiências diferentes e a boa notícia é que dá, sim, para aproveitar tudo isso com economia — principalmente se você contar com a ajuda do Laçador de Ofertas. No site, dá para encontrar promoções exclusivas em diversos restaurantes da serra, além de cupons que deixam o passeio ainda mais saboroso (e acessível).