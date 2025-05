Na cozinha de casa: aprenda a receita de dois molhos para massa fresca 

Toda refeição especial merece nosso cuidado e nossa dedicação. Por isso, muito além dos ingredientes bem escolhidos e de toda a destreza no preparo de uma receita para reunir amigos e família, precisamos também estar atentos aos detalhes. Na hora de construir a cozinha, que será o local desses encontros memoráveis, se atente a algumas escolhas, como a posição dos móveis, os pontos de luz e, especialmente, as pedras que revestirão bancadas e ilhas do espaço.