Carne de jacaré, costelão, linguiça e muito mais: saiba como foi o Expochurrasco 2025

Na ensolarada tarde de sábado, 26, Diogo e Lela visitaram o Expochurrasco , a grande festa do gaúcho , no Jockey Club de Porto Alegre, na zona sul da Capital.

Tinha culinária de todos os lugares do país, trazendo suas especialidades, como o macarrão de comitiva do Pantanal (que era uma delícia) . Entre tantas coisas, os dois experimentaram desde os tradicionais cortes, como entrecôte , costelão de fogo de chão e linguiça , até as carnes exóticas como rã e coelho .

IGUARIA PANTANEIRA

Ainda sobrou espaço para provar uma carne que fazia filas e filas por lá: o jacaré. Com textura parecida com o peito de frango e um sabor que se assemelha ao peixe, a iguaria também faz parte da cultura do Mato Grosso do Sul e encantou muitos gaúchos por aqui.