Roteiro na Serra une vinho e chocolate para a Páscoa 

Se tem uma data no ano que tem muitos significados, simbologias e, claro, (muitos) sabores, é a Páscoa. E não tem como falar dela sem lembrar do chocolate. Para marcar esse dia, nada melhor do que vivê-lo intensamente em um roteiro gastronômico.

Conheça combinações deliciosas Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

E se você vai à Serra, o destino não pode ser outro: a Cooperativa Vinícola Garibaldi tem, entre tantas outras ações, o roteiro Taça & Trufa, em que a mistura das duas paixões desperta a curiosidade dos visitantes em uma experiência marcante de harmonização entre vinho e espumantes com chocolate.

Realizado em uma centenária pipa de madeira, o programa ganhou novas combinações, atualizando a harmonização com alguns dos últimos lançamentos da marca. Assim, o espumante Garibaldi Viognier foi introduzido para casar com a trufa artesanal de banana, enquanto o vinho Garibaldi VG Marselan ingressou para fazer parceria com a trufa de chocolate meio amargo. As outras três experiências são: espumante Garibaldi Prosecco com trufa de laranja, espumante Garibaldi Pinot Noir com trufa de licor de cereja e espumante Garibaldi Moscatel com trufa de espumante.

ENTENDA AS COMBINAÇÕES

Experiência traduz conexões entre chocolates e vinhos Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Entre as cinco harmonizações servidas pela cooperativa, tem uma que rouba a cena fácil. O Viognier, um vinho branco elegante que já faturou medalha de ouro na França (no concurso Vinalies Internationales, chique, né?), é o par perfeito para uma trufa de banana que parece feita sob medida pra ele.

Quem conta esse segredo é o sommelier André Luís Rech. Segundo ele, o vinho tem um jeito equilibrado e complexo, com aquele toque sutil de frutas brancas que abraça a sobremesa de um jeito todo especial.

— Os sabores se encontram, se completam, e deixam uma sensação incrível na boca — comenta André, deixando claro que essa dupla é puro acerto.

Outra novidade que merece destaque é a harmonização entre vinho tinto e chocolate meio amargo — uma combinação que ele considera das mais certeiras. O Marselan, que amadurece em barricas de carvalho, ganha nuances especiais na taça: café, cacau, especiarias... tudo ali, prontinho para brilhar. E quando esses aromas intensos encontram o chocolate meio amargo? A mágica acontece.

— Quando esse vinho se encontra com o chocolate há uma explosão de sensações, com dois sabores mais secos e intensos que se equilibram e se complementam — reforça.

O espumante Garibaldi Prosecco, que levou medalha de ouro em 2024 no concurso argentino La Mujer Elige, direto de Mendoza, brilha na harmonização com a trufa de laranja. É uma combinação que encanta logo de cara: o espumante entrega notas cítricas e florais — como laranja e limão — enquanto a trufa aposta na intensidade da casca da fruta.

— Em boca, o casamento é perfeito por trazer traços do famoso drink Aperol Spritz, com a complexidade do chocolate. Já o gás presente no espumante limpa o paladar de quem degusta — explica Rech.

Em mais uma das paradas deliciosas do Taça & Trufa, a ideia é harmonizar por semelhança — e o resultado surpreende. O Garibaldi Pinot Noir, com seus aromas delicados de frutas vermelhas como morango, cereja e framboesa, encontra o par ideal em uma trufa de cereja feita com licor e pedacinhos da fruta. A junção cria uma experiência sensorial única, com direito a um leve aquecimento proporcionado pelo encontro dos álcoois presentes nas duas delícias.

— O espumante apresenta aromas de frutas como morango, cereja e framboesa. A proposta de harmonizá-lo com uma trufa que leva licor de cereja e pedaços da fruta, causa uma sensação única de harmonização e de aquecimento devido ao encontro do álcool das duas composições — observa.

E claro que o queridinho Garibaldi Moscatel não ia ficar de fora. Campeão de medalhas e de corações, ele já foi eleito duas vezes o melhor espumante do Cone Sul pelo Catad’Or World Wine Awards, no Chile. Aqui, ele brilha ao lado da trufa de espumante, formando um duo irresistível.

— O espumante tem dulçor, e uma acidez presente e equilibrada, e isso combinado à trufa traz uma sensação de explosão em boca que eleva o conceito de harmonização de dois grandes clássicos mundiais, espumante e chocolate — diz o sommelier.

OPÇÃO SEM ÁLCOOL

Um dos diferenciais do roteiro é uma versão especial para quem não consome álcool, para não deixar ninguém de fora. Os sabores das trufas são os mesmos do roteiro tradicional. A de laranja faz combinação com o Prosecco Zero Álcool (produto lançado no último ano). Já a de banana explora as sensações com o Suco de Uva Branco. As trufas de cereja e de chocolate meio amargo fazem dobradinha com o Moscato Zero Álcool Rosé e com o Suco de Uva Tinto, respectivamente, enquanto a trufa de espumante é degustada com o Moscato Zero Álcool.

ATRAÇÃO DIÁRIA

Na Páscoa ou em qualquer momento, o roteiro é uma boa opção para desfrutar Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

O Taça & Trufa ocorre dentro de uma centenária pipa de madeira, preparada especialmente para ofertar a harmonização.

A experiência dura aproximadamente uma hora e meia e está disponível no Complexo Enoturístico da cooperativa em três horários, de segunda a sábado (10h30min, 13h30min e 15h30min), e em dois nos domingos e feriados (10h30min e 13h30min).