Para toda a família: confira a programação da Páscoa de Canela

Com o friozinho chegando, o feriado se aproximando e a celebração de Páscoa batendo à porta, o destino só pode ser um: a serra gaúcha. Para a festa do coelhinho, Canela prepara uma programação muito especial, com atrações artísticas, decoração temática, feira de artesanato e muitos momentos de encanto para moradores e visitantes de todo o Brasil.

Nas ruas da capital nacional dos parques temáticos, uma decoração lúdica e colorida, pensada para agradar tanto crianças quanto adultos, é um dos destaques: o universo do coelho ganha vida por meio de ornamentos delicados, bonecos de coelho, osterbaums (as tradicionais árvores alemãs, ornamentadas com ovos coloridos e coelhinhos customizados pelos alunos das escolas municipais), guirlandas e detalhes que encantam os olhos e aquecem o coração. Para quem quiser aproveitar a ida para aumentar o álbum de família, a Toca do Coelho é um dos espaços instagramáveis mais procurados por lá.

Em Canela, a Páscoa não é só diversão — tem também um lado mais profundo. A cidade trouxe um clima de espiritualidade ao evento, e a tradicional subida na Catedral de Pedra virou um momento especial para quem quiser refletir sobre fé, renovação e o verdadeiro sentido da data. Além disso, a cidade conta com lojas de chocolates, de vinhos, assim como uma gastronomia que cabe em todos os bolsos, atendendo todos os paladares, do mais simples ao mais sofisticado.

O fim de semana em Canela segue animado, especialmente para a criançada e para quem curte programas em família. As atividades rolam na Praça João Corrêa e prometem encantar todo mundo. No sábado, dia 12, às 10h30min, rola a famosa Fábrica de Doces do Sr. Coelho — a tradicional Parada de Páscoa, cheia de personagens temáticos, banda e até figuras conhecidas dos parques e empresas da cidade.

É um verdadeiro show de encantamento para crianças e adultos. O Sr. Coelho e seus ajudantes enchem os olhos de quem assiste, assim como a banda embala o percurso da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa, criando uma atmosfera de pura alegria. E para tornar tudo ainda mais mágico, os personagens dos parques temáticos também marcam presença, espalhando sorrisos e abraços, deixando a criançada ainda mais encantada

Mais tarde, às 14h, é a vez do espetáculo Escola de Coelhos, da Cia Lisi Berti, entrar em cena. A peça gira em torno da missão de encontrar um novo Coelho da Páscoa, já que o oficial acabou se machucando bem na hora da entrega dos ovos. Os candidatos? Todos com algum desafio: um tem alergia a chocolate, outro sofre de asma, tem até quem esteja com dificuldades na escola. No meio disso tudo, surge Nina, superpreparada, mas que precisa encarar o preconceito só por ser fêmea. Tudo contado com leveza e bom humor, levantando reflexões sobre superação e igualdade.

No sábado, das 9h às 13h30min, rola mais uma programação legal para curtir: a tradicional Feira do Lago, que ocorrerá na parte externa do Centro de Feiras, organizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela. O evento traz um monte de atividades bacanas — tem doação de mudas nativas, artesanato local, feira de adoção com os cãezinhos do Cempra, distribuição de composto líquido, produtos da agricultura familiar e até um ponto de coleta para quem quiser se livrar de lixo eletrônico. Um mix de sustentabilidade, cuidado com os animais e apoio à produção local!

Um dos momentos mais marcantes da Páscoa em Canela acontece na Sexta-feira Santa, dia 18: o Ofício de Trevas, cerimônia que relembra a Paixão de Cristo de forma profunda. A programação começa às 20h, com uma procissão saindo da Praça João Corrêa em direção à Catedral de Pedra. Lá, às 20h30min, rola o ritual religioso, cheio de simbolismo e tradição.

Para fechar o fim de semana com chave de ouro, no domingo, dia 13, às 16h, entra em cena o espetáculo “Em Que Posso Lhe Ajudar?”. A peça traz um clima leve e cheio de sensibilidade, com mensagens que tocam o coração — empatia, cooperação e esperança, tudo bem no espírito da Páscoa.