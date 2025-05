Na fronteira: confira três lugares imperdíveis para conhecer em Uruguaiana 

Uruguaiana é daquelas cidades que têm sabor próprio. E nós amamos conhecer e explorar ele cada vez mais. Bem na fronteira com a Argentina, ela carrega no prato muito do que se vive nas ruas: tradição, hospitalidade e uma mistura cultural que dá gosto.

Por aqui, a influência dos hermanos é sentida não só no sotaque, mas também no jeito de preparar a carne, no ritual do chimarrão e até na forma de servir um bom café. A gastronomia da cidade é uma celebração desse encontro de culturas — com parrillas bem servidas, cafeterias charmosas e restaurantes que sabem combinar simplicidade e sofisticação na medida certa.

Selecionamos três lugares que representam bem esse espírito fronteiriço e que valem cada garfada.

PAPI PARRILLA

Para os amantes de uma boa carne, o destino é um só. Com um ambiente espaçoso e climatizado, casa tem cortes especiais, como o assado de tira, o bife de chorizo, o entrecôte, entre outros. Há também outros tipos de assados, a cara da fronteira, como chinchulín, morcilla, mollejas e entranha. Além das carnes suculentas, o cardápio inclui opções brasileiras e sul-americanas, acompanhadas por uma variedade de chopes, cervejas e drinks. O atendimento cordial e os preços justos completam a experiência.

Rua 15 de Novembro, 1.525

@papi.parrilla

TRÊS PONTOS

Vai um pedacinho de bolo de chocolate aí? Divulgação

Se a ideia é um café especial em um ambiente acolhedor, fazer compras especiais ou, ainda, realizar um evento, a Três Pontos é o lugar ideal. Com uma decoração charmosa e um cardápio que vai além do café, com opções de lanches e doces artesanais, como os sanduíches de croissant e as fatias de tortas, é o espaço perfeito para uma pausa no meio do dia ou um encontro descontraído com amigos.

Rua Treze de Maio, 1.358

@3pontosurug

CASA MODELO

Na casa há opções para almoços deliciosos Divulgação