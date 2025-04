Festa traz a sensação de estar em casa Cleiton Thiele

Vai chegando o outono e, com ele, uma das épocas mais queridas de Gramado: a Festa da Colônia. De 30 de abril a 18 de maio, com entrada e amplo estacionamento gratuitos, o Centro Municipal de Eventos Expogramado se transforma num pedacinho do interior – com cheiro de pão quentinho no ar, música animada e aquela energia boa que só as comunidades rurais sabem trazer.

Mais do que uma celebração, o evento, que ocorre diariamente, das 10h às 22h, é um respiro de tradição. É quando os colonos ganham o palco (literalmente) para mostrar tudo o que sabem fazer de melhor: produtos artesanais, receitas passadas de geração em geração e um jeitinho acolhedor que conquista qualquer visitante.

A cidade será palco de um mergulho nas origens do povo gaúcho Cleiton Thiele

A festa é também um mergulho nas suas origens. A cidade homenageia as culturas alemã, italiana e portuguesa, que ajudaram a construir sua identidade – tudo isso através da gastronomia típica, das danças, dos corais e das bandinhas que fazem todo mundo bater o pé no chão sem perceber.

É uma festa que preserva a identidade e os costumes dos nossos agricultores, proporcionando muita alegria aos visitantes. Trata-se de um evento que nasceu pequeno, mas que atingiu seu objetivo ao longo dos anos, fortalecendo o nosso interior e contribuindo para o desenvolvimento das agroindústrias de Gramado. A Festa da Colônia tem o sabor único e tradicional dos produtos típicos do interior, proporcionando o contato direto dos colonos com os turistas que visitam nossa cidade PREFEITO DE GRAMADO, NESTOR TISSOT

E pode ficar tranquilo: estrutura é o que não falta. Mesmo sendo a céu aberto, o espaço é preparado com áreas cobertas para garantir conforto em qualquer tempo. É o cenário perfeito para curtir sem pressa.

No fim das contas, a Festa da Colônia é um convite para saborear o simples, o bem-feito e a história. Um passeio imperdível para quem quer sentir Gramado além dos clichês – com garfo na mão, sorriso no rosto e música no ar.

O turista quando chega em um destino deseja experimentar o que há de mais genuíno. Exatamente o que a Festa da Colônia proporciona. Sabores, aromas e saberes do nosso interior PRESIDENTE DA GRAMADOTUR, ROSA HELENA VOLK

Cheirinho de casa de vó

Produtos artesanais estarão à venda no local Cleiton Thiele

Se tem uma coisa que é unanimidade na Festa da Colônia, é a mesa farta. E nesta edição, ela vem mais acolhedora do que nunca. As Cozinhas da Oma e da Nonna – já conhecidas e queridíssimas por quem frequenta o evento – estão de volta com todo aquele sabor que só receita de família tem. E, claro, com o charme extra do fogão campeiro aceso.

A tradição segue firme com pratos que são puro conforto: do lado italiano, tem galeto suculento, polenta cremosa, massas cheias de molho e uma seleção de pães, queijos e salames que dá vontade de morar ali. Já na ala alemã, a festa é pra quem gosta de sabores marcantes: tem salsicha bock, Eisbein (aquele joelho de porco delicioso), chucrute e até feijoada alemã – sim, ela existe, e sim, é incrível.

O mais legal? Quem comanda tudo isso são as próprias famílias do interior de Gramado. Gente da Linha Bonita, Linha Nova, São Roque e Linha Ávila que chega junto, arregaça as mangas e coloca a alma na cozinha. E isso faz toda a diferença: cada prato vem com uma história, uma risada e aquele tempero que só quem cozinha com carinho sabe colocar.

Então, prepare o apetite, escolha sua etnia (ou misture tudo, sem culpa) e aproveite cada garfada. Porque na Festa da Colônia, comida boa é só o começo da experiência.