Enquanto os planetários curtiam os shows do Planeta Atlântida 2025, o fogo ditava o ritmo no Planeta Premium. Entre tantas delícias preparadas pela equipe do A Ferro e Fogo, do chef Marcos Livi, o arroz caldoso foi um destaque: chegava sempre quentinho à estação do Fogo de Chão, oferecida pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), entidade que promove o desenvolvimento sustentável do setor orizícola do Rio Grande do Sul.