Da Alemanha ao Rio Grande do Sul: a história por trás da culinária que conquistou os gaúchos

A mesa é um dos principais espaços de construção da identidade de um povo. Dentro de uma receita cabem lembranças, maneiras de receber visitas, técnicas aprendidas na infância e hábitos que atravessam gerações. Quando milhares de famílias alemãs desembarcaram no Rio Grande do Sul, a partir de 1824, não trouxeram apenas malas: carregaram um jeito de viver em torno da comida.

Desde meados do século XIX, a imigração alemã passou a influenciar costumes alimentares que permanecem vivos até hoje. Segundo o historiador Antonio de Ruggiero, professor da Escola de Humanidades da PUCRS e pesquisador da história da imigração no Estado, a política de distribuição de terras adotada nessa época incentivou a formação de colônias agrícolas no território gaúcho. Com elas, chegaram novos conhecimentos sobre cultivo, conservação de alimentos e formas de cozinhar.

— O que ocorreu não foi apenas uma transferência de pessoas, mas também de práticas alimentares. Ao longo do tempo, esses saberes ajudaram a construir uma cultura gastronômica que deixou de ser exclusivamente alemã para integrar a própria identidade dos gaúchos — explica.

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Kerb como herança

Contudo, a transformação de hábitos alimentares e culturais aconteceu por uma via de mão dupla. Devido a dificuldade em encontrar os mesmos ingredientes disponíveis na Europa, os alemães tiveram que adaptar receitas, incorporar produtos locais e reinterpretar técnicas. Foi desse diálogo entre tradição e território que nasceu uma culinária teuto-brasileira, resultado do encontro entre tradições alemãs e ingredientes, técnicas e sabores encontrados no Sul do Brasil.

Poucos exemplos representam tão bem essa herança quanto o Kerb. Essa permanência das tradições também é tema da pesquisa de Luciana Sanguiné, publicada no livro Alimentação, Justiça e Sociedade: experiências multidisciplinares de pesquisa. No capítulo, a autora mostra como os sabores dessa cerimônia seguem sendo reinterpretados pelas novas gerações, conciliando tradição, memória e renovação cultural.

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Tradição que permanece

No início os rituais remetiam a celebração da consagração da igreja da comunidade, mas hoje a festa ultrapassa seu significado religioso. Como revela o professor da Escola de Humanidades da PUCRS, o Kerb ainda mobiliza famílias inteiras em torno da preparação dos alimentos, reunindo diferentes gerações na cozinha e à mesa.

Não por acaso, cucas, pães, embutidos, batatas, chucrute, compotas e doces coloniais continuam presentes em muitas mesas gaúchas. Mais do que receitas preservadas, eles representam formas de convivência que atravessaram gerações.

Mais do que preservar receitas, o Kerb preserva formas de sociabilidade. A refeição compartilhada funciona como um espaço de transmissão de afetos e pertencimento ANTONIO DE RUGGIERO Professor da Escola de Humanidades da PUCRS e pesquisador da história da imigração no Estado