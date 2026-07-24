Comida e Cultura

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Da Alemanha ao Rio Grande do Sul: a história por trás da culinária que conquistou os gaúchos

Conheça a influência da imigração alemã na gastronomia do Estado e descubra por que tradições como o Kerb permanecem vivas mesmo depois de duas décadas

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Brunna Oliveira

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