Da Alemanha ao Rio Grande do Sul: a história por trás da culinária que conquistou os gaúchos

A mesa é um dos principais espaços de construção da identidade de um povo. Dentro de uma receita cabem lembranças, maneiras de receber visitas, técnicas aprendidas na infância e hábitos que atravessam gerações. Quando milhares de famílias alemãs desembarcaram no Rio Grande do Sul, a partir de 1824, não trouxeram apenas malas: carregaram um jeito de viver em torno da comida.
Desde meados do século XIX, a imigração alemã passou a influenciar costumes alimentares que permanecem vivos até hoje. Segundo o historiador Antonio de Ruggiero, professor da Escola de Humanidades da PUCRS e pesquisador da história da imigração no Estado, a política de distribuição de terras adotada nessa época incentivou a formação de colônias agrícolas no território gaúcho. Com elas, chegaram novos conhecimentos sobre cultivo, conservação de alimentos e formas de cozinhar.
— O que ocorreu não foi apenas uma transferência de pessoas, mas também de práticas alimentares. Ao longo do tempo, esses saberes ajudaram a construir uma cultura gastronômica que deixou de ser exclusivamente alemã para integrar a própria identidade dos gaúchos — explica.
Kerb como herança
Contudo, a transformação de hábitos alimentares e culturais aconteceu por uma via de mão dupla. Devido a dificuldade em encontrar os mesmos ingredientes disponíveis na Europa, os alemães tiveram que adaptar receitas, incorporar produtos locais e reinterpretar técnicas. Foi desse diálogo entre tradição e território que nasceu uma culinária teuto-brasileira, resultado do encontro entre tradições alemãs e ingredientes, técnicas e sabores encontrados no Sul do Brasil.
Poucos exemplos representam tão bem essa herança quanto o Kerb. Essa permanência das tradições também é tema da pesquisa de Luciana Sanguiné, publicada no livro Alimentação, Justiça e Sociedade: experiências multidisciplinares de pesquisa. No capítulo, a autora mostra como os sabores dessa cerimônia seguem sendo reinterpretados pelas novas gerações, conciliando tradição, memória e renovação cultural.
Tradição que permanece
No início os rituais remetiam a celebração da consagração da igreja da comunidade, mas hoje a festa ultrapassa seu significado religioso. Como revela o professor da Escola de Humanidades da PUCRS, o Kerb ainda mobiliza famílias inteiras em torno da preparação dos alimentos, reunindo diferentes gerações na cozinha e à mesa.
Não por acaso, cucas, pães, embutidos, batatas, chucrute, compotas e doces coloniais continuam presentes em muitas mesas gaúchas. Mais do que receitas preservadas, eles representam formas de convivência que atravessaram gerações.
Mais do que preservar receitas, o Kerb preserva formas de sociabilidade. A refeição compartilhada funciona como um espaço de transmissão de afetos e pertencimento
ANTONIO DE RUGGIERO
Professor da Escola de Humanidades da PUCRS e pesquisador da história da imigração no Estado
É justamente a capacidade de continuar sendo praticada que mantém viva essa tradição quase dois séculos depois. Segundo o pesquisador, cada geração incorpora mudanças próprias do seu tempo sem que a celebração perca seu significado simbólico. Os ingredientes mudam, as receitas ganham novas leituras e os modos de preparo se atualizam. O que permanece é o gesto: cozinhar junto, abrir a casa para familiares e amigos e transformar a refeição em um momento de encontro.