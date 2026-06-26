Por que a festa de São João é tão amada pelos brasileiros? Entenda

Forró, chapéu de palha, quadrilha e receitas com milho fazem parte da Festa de São João. A data religiosa comemorada na quarta-feira (24), ligada a São João Batista, tem raízes em antigas celebrações pagãs europeias do solstício de verão no Hemisfério Norte (e o solstício de inverno no Sul). O momento se tornou tão emblemático por conta da chegada do calor e dos bons resultados nas colheitas, conforme revela artigo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Já no Brasil, o festejo se tornou um fênomeno cultural, que mistura tradições europeias, crenças indígenas e influências africanas e colocou o Nordeste como o “coração” dessa grande festa, já que a região foi considerada a mais produtiva pelos portugueses. Ali o calendário agrícola dita o ritmo dos festejos e traz a sensação de renovação no campo. Pensando que cada extensão do país comemora a sua maneira, resolvemos trazer algumas recomendações para entrar no clima.

Escute o álbum Danado de bom, de Luiz Gonzaga

Álbum deu origem ao documentário musical brasileiro batizado com o mesmo nome, que celebra a vida e a obra do cantor pernambucano. Destemperados / Divulgação

Se tu quer entrar no clima, nada melhor do que ouvir o grande arquiteto musical das festas juninas no Brasil, Luiz Gonzaga. Ao falar do Sertão com sua sanfona, zabumba e triângulo empunhado em mãos, o Rei do Baião é responsável por criar grandes ritmos que são responsáveis por embalar festas, fogueiras e arraiais.

Comece ouvindo o álbum Danado de bom.

Quermesse com livros e discotecagem

Normalmente, a Livraria funciona de terça a sexta, das 11h às 19h, sábado das 10h às 20h e aos domingos das 14h às 18h. Livraria Baleia / Divulgação

Nessa sexta-feira (26), a Livraria Baleia (Rua dos Andradas, 351 no Centro Histórico) promove sua festa junina, que promete muito quentão, comidas típicas, pescaria com brindes literários e decoração junina. Tudo isso acontece a partir das 18h, com o forró na vitrola e um correio elegante que circula ao longo da noite.

Torra Sessions na beira do rio

Festa terá a primeira edição com temática de São João. Rede FeedMe / Especial

O Recanto GL, na Ilha das Flores, abre as portas pela primeira vez para receber o arraial do Torra Sessions, que acontece sábado (27), das 14h às 20h. Com direito a pôr do sol, fogueira acesa e inúmeras brincadeiras, o local que fica a 20 minutos de distância do Centro da Capital, conta com discotecagem e uma hora de opne wine com o Lote Frighetto.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @torrasessions

Assista ao documentário "Viva São João"

Para quem quer entender por que a festa junina ocupa um lugar tão especial no coração dos brasileiros, vale dar o play em Viva São João. Lançado em 2002, o documentário dirigido por Andrucha Waddington acompanha o cantor Gilberto Gil em uma viagem por diferentes cidades do Nordeste durante os festejos juninos. Entre apresentações, comidas típicas e depoimentos de artistas e moradores, o filme revela como música, fé e tradição ajudam a manter viva uma das celebrações mais importantes da cultura popular brasileira.



