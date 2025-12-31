Doze vinhos, um ano inteiro

Última semana do ano é quando conseguimos respirar um pouco da correria de dezembro, olhar para as conquistas do ciclo que está chegando ao fim e, principalmente, olhar para a frente: o que vamos fazer nos próximos 365 dias que estão por vir. Mas reviver o ano que passou também é muito importante. É como dar um check nos planos de 2025 – já realizados – e ficar feliz por tudo que vivemos.

Às vezes, a correria do dia faz a gente esquecer de tudo que fez, e é tão bom recordar os momentos vividos com as pessoas queridas, as viagens e o vinho descontraído, despretensioso, que vira uma foto, uma boa lembrança. Aquela memória que arranca um sorriso do rosto quando reaparece, trazendo uma sensação nostálgica e fazendo recordar, com carinho, tudo o que foi vivido.

Com base nesse momento, minha retrospectiva me fez lembrar de 12 vinhos com os quais brindei, vivi histórias e criei memórias ao longo de 2025. Um brinde às mudanças e aos encontros deste ano, e que o próximo venha repleto de conquistas, prosperidade e taças erguidas para celebrar a vida. Feliz 2026!

Janeiro 2025

Natalia Frighetto

Uma vinícola urbana em Nova York. A Red Hook Winery, que trabalha com uvas do estado de Nova Iorque, oferece vista para a Estátua da Liberdade e um Chardonnay com passagem por madeira que aquece enquanto a gente se recupera da caminhada na neve. Valeu cada minuto de frio e o vento do ferry boat para conhecer essa vinícola em NYC.

Fevereiro 2025

Natalia Frighetto

Casa Zottis Bibiana embarricado. Um rótulo que olha para o futuro: uma moça sentada sobre uma barrica, observando o vinhedo com uma taça na mão. Poético e encantador, chamou minha atenção quando parei com meu pai para comprar uvas de mesa e entrei no varejo. A variedade Bibiana, desenvolvida pela Embrapa, dá origem a um vinho branco aromático, delicado e elegante. O dia da degustação também foi especial – e ótimo de relembrar.

Março 2025

Natalia Frighetto

Don Melchor 2021 – eleito o melhor vinho do mundo pela Wine Spectator. Tivemos o prazer de entrevistar o enólogo Enrique Tirado e, posteriormente, receber uma garrafa autografada do ícone do ano. Se o título já confirmava a expectativa, a degustação veio para validar. Saí com a garrafa em mãos e abri no mesmo dia, durante um churrasco com amigas que também apreciam bons rótulos. Não deu outra: o Don Melchor roubou a cena do assado e virou o principal assunto da mesa.

Abril 2025

Natalia Frighetto

Marzarotto Gran Reserva Chardonnay foi um dos vinhos da aula de vinificação com a turma 4. Iniciar uma nova turma é sempre desafiador, mas também um momento de descobrir rótulos interessantes. Produção limitada a mil garrafas, com um Chardonnay encorpado, passagem por madeira bem integrada e fruta preservada. Elegante do início ao fim.

Maio 2025

Natalia Frighetto

Vinho da mala – sim, enólogas também trazem vinho na bagagem. Mês da Wine South America, tempo de reencontrar colegas e conhecer novidades. Na noite anterior à abertura da feira, o jantar tradicional com as amigas da faculdade, todas enólogas, cada uma seguindo seu caminho. À mesa, preciosidades tiradas da mala de viagem. Neste ano, o destaque foi um Pouilly-Fuissé que a francesinha abriu para nós.

Junho 2025

Natalia Frighetto

Vinho do Paraná. Em uma breve passagem por Curitiba, deu tempo de conhecer a Vinícola Franco Italiano e o vinho Censurato. A apenas 30 minutos do centro, o local surpreende. Pouca gente acredita no potencial do vinho paranaense até ele aparecer às cegas em uma degustação de Cabernet Sauvignon. Boa história, recepção acolhedora e rótulos elegantes. Valeu a visita.

Julho 2025

Natalia Frighetto

Vinhos do Cerrado brasileiro. Conhecer as regiões produtoras de Brasília e Goiás já estava no radar – e foi surpreendente. Colheita de inverno, safra em pleno julho, vinificação fora do padrão para quem sempre colheu uvas no verão, no Brasil ou na Itália. Tecnologia, variedades adaptadas, outras em teste e, entre galinha com pequi e pamonha, uma infinidade de aromas e sabores novos.

Agosto 2025

Natalia Frighetto

Jantar de despedida do Armazém dos Importados, na Lucas de Oliveira. No final, uma surpresa: o licoroso de Gewürztraminer da Luigi Bosca. Frutado, ácido e envolvente no paladar. Tão bom que as gurias repetiram a taça do vinho de sobremesa — sinal claro de sucesso.

Setembro 2025

Natalia Frighetto

Dia de conhecer o bar Península e degustar os vinhos da Rua do Urtigão. A noite foi especial, com lançamentos da vinícola de Taquara no wine bar. Além do já querido Nébula, uma laranja de Malvasia de Cândia e o novo projeto Corpo e Alma, com um pet-nat de Moscato Canelli. Para acompanhar, boa prosa e um pedaço de pizza da Ciao Slice, ali ao lado.

Outubro 2025

Natalia Frighetto

Presente de aniversário. Ganhar vinho para compartilhar com amigos é sempre especial – ainda mais quando eles te esperam com a garrafa já gelada. Aromas clássicos da Riesling, toque de borracha e acidez vibrante. Brinde após brinde, a garrafa acabou rapidamente em um sábado de calor.

Novembro 2025

Natalia Frighetto

Miolo Giuseppe Semillon, elaborado com uvas da Campanha Gaúcha. Fermenta em tanques de concreto e evolui em barricas de carvalho. Técnica, precisão e ótimo resultado. Harmonizou com pizza, entradas e, naquele dia, com polvo e camarão grelhados, depois de uma tarde de praia em Garopaba. Estava perfeito.

Dezembro 2025

Natalia Frighetto