Às vezes, escutando as histórias lá de casa, parece que é muito mais tempo. Tive a oportunidade de conhecer o nono Sartori, meu bisavô, imigrante, e escutar a história dele. Da sua longa viagem, de como tudo começou, de abrir os matos com foice e dos escambos com irmãos, vizinhos e parentes. Do outro lado, Antônio Frighetto, também imigrante, me deixou a cidadania italiana e um par de parentes do Vêneto, na comuna de Rosà, que me proporcionam a sensação de chegar em casa, mesmo do outro lado do oceano.

Quem visita hoje a serra gaúcha, região lindíssima e superdesenvolvida, não consegue imaginar o início: o que foi para eles chegarem em um local desconhecido, sem falar a mesma língua, mas com uma vontade de prosperar, de desenvolver — visto que tinham deixado suas famílias e toda uma história para trás.

Meus bisavôs chegaram por volta de 1896 em Garibaldi, e ali construíram suas famílias, com muito filhos para ter mão de obra e se desenvolverem. Meu nono e meus tios contam que na mala dos imigrantes tinham algumas mudas de roupa e ferramentas, para poderem começar a vida em outro lugar.

Tradição

Muitos religiosos faziam questão das festas de comunidade, onde, além da missa, era momento de encontro e descontração. Essa herança eu segui: se tem coisa que eu gosto é de ir à festa da comunidade, tanto da Alfândega, que ia pequena com meu nono Sartori, como na do Borghetto, em honra a São Roque e um encontro de toda a família.

Na mesa, sopa de capeletti, pão, pien, salada e muito vinho de uvas Isabel e bordô. Elaborado na comunidade, eles se originam dos vinhedos centenários, com muita história e cultura, embalados pelas cantigas de Mérica, Mérica e Massolin de Fiori.

Vinho Isabel nas mesas das festas de comunidade Natália Frighetto / Especial

O que poucos sabem, e o livro do Rinaldo Dal Pizzol retrata bem, é a origem do plantio das uvas na serra gaúcha. Foi a partir das estacada cedidas pelos imigrantes alemães do Vale do Sinos que tudo começou. No caminho da terra prometida, se fazia uma parada, e se conseguia umas mudas de batata, aipim e de uva Isabel.

Se olharmos para a história, a origem do vinho brasileiro é a partir das uvas americanas, e muitas vezes vemos falarem mal de quem proporcionou o desenvolvimento da região. Se pensarmos em cultura, não existe melhor harmonização do que sopa de capeletti com vinho de bordô ou uma mesa com pão, queijo e salame com vinho Isabel no fim de tarde. É claro que essas questões de cultura e tradição tem muitas memórias envolvidas, passando de geração em geração os bons hábitos, conversas fáceis, ao redor de uma mesa farta, brindando com um bom vinho.

Herança

O avanço da vitivinicultura na serra gaúcha fez com que novas variedades de uvas fossem implantadas, inclusive variedades italianas, como ancelotta, pecorino, sangiovese e moscato.

Variedades foram importantes para a vitivinicultura Juliana Palma / Agencia RBS

Além disso, muitos enólogos foram enviados para Itália em busca de experiências e novas tecnologias para fazer com que nossos vinhos e espumantes tivessem ainda mais qualidade. Por exemplo, nós aprendemos tão bem o método Asti (elaboração de espumantes da uva moscato com uma única fermentação da uva moscato) que os nossos rótulos moscatéis, aromáticos e frescos, estão despontando e sendo mundialmente premiados.

Anahís Vargas / Agência RBS

Meu desejo, como uma boa descendente de italianos, é que possamos seguir aprendendo e desenvolvendo nossos vinhos. Que sigamos crescendo e levando a cultura do vinho para todos, mas, independentemente disso, que sigamos orgulhosos das nossas origens e preservando as tradições. Que nossos brindes sejam de bordô, de Isabel, mas que também brindemos com espumante moscatel, peverella, superavi, nebbiolo e tantos outros. Um brinde aos 150 anos da imigração italiana!

Para viver um pouco a cultura italiana, deixamos aqui rótulos que contam a história e elaborados por descentes desses imigrantes.

VINHOS COM UVAS MOSCATO

Cão Perdigueiro Moscato Giallo Laranjinha

Reprodução

Adega Chesini Moscato

Reprodução

VINHOS BRASILEIROS COM UVAS ITALIANAS

Cristofoli Sangiovese

Reprodução

Arte Viva Geodésis

Reprodução

VINHOS BRASILEIROS DE VARIEDADES FRANCESA ELABORADOS POR ITALIANOS

Pizzato Merlot de Merlots D.O.V.V.

Reprodução

Famiglia Valduga Gran Chardonnay D.O.

Reprodução

VINHOS BRASILEIROS DE VARIEDADE AMERICANA PARA PRESERVAR AS TRADIÇÕES

Buffon Exótico Fragolino

Reprodução

Casa Motter Bordô Seco

Reprodução