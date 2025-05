Três cervejas brasileiras estão entre as melhores do mundo; confira ranking

Três cervejas artesanais brasileiras conquistaram medalhas de ouro e entraram para a lista das melhores do mundo na World Beer Cup 2025 , a mais prestigiada competição internacional do setor.

Quais cervejas brasileiras estão entre as melhores do mundo

O grande destaque brasileiro foi a cervejaria 277 Craft Beer, de Foz do Iguaçu (PR), que garantiu duas medalhas de ouro. A primeira veio com a Quadrupel 277, vencedora na categoria "Belgian-Style Strong Specialty Ale". Com perfil escuro e intenso, ela se destacou pelo aroma de frutas passas, como tâmaras e ameixas, e notas de vinho do Porto.