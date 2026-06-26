Como ter práticas mais saudáveis  durante as festas juninas

Canjica, quentão, pinhão, pipoca, milho cozido, amendoim… Cada região do Brasil tem um toque especial e receitas que passam de geração em geração, tornando essa época do ano ainda mais saborosa e cheia de significado.

Antes de tudo, vale lembrar que muitas das delícias das festas juninas e julinas não fazem parte da nossa rotina durante o restante do ano. E está tudo bem aproveitar esses sabores sem colocar tanta preocupação na mesa. Afinal, comida e culpa são palavras que não deveriam andar juntas.

Que a comida é uma delícia, todo mundo já sabe! Mas vamos falar de algumas estratégias simples, que ajudam a manter uma alimentação mais equilibrada sem abrir mão dos sabores clássicos dessa época. Inclusive, vocês ainda vão me ouvir repetir muito sobre isso: se nos alimentamos bem na maior parte do tempo, existe espaço para experimentar algo diferente sem peso na consciência. E essa frase guia muitas das minhas escolhas.

Para equilibrar

Passo a passo da receita de creme de milho pode ser conferida no Instagram do Destemperados. Guria Natureba / Divulgação

Na prática, vale começar o dia com um café da manhã rico em proteínas, incluindo ovos, iogurte natural, queijos ou outras fontes que façam parte da sua rotina. Esse tipo de refeição aumenta a saciedade e ajuda a controlar a fome ao longo do dia.

Nas refeições principais, priorize legumes, verduras, saladas e boas fontes de proteína. Beba bastante água e chegue à festa sem ansiedade e sem aquela fome exagerada.

Outra dica importante é fazer escolhas conscientes. Não é preciso provar tudo de uma vez. Observe aquilo que realmente desperta a sua vontade, se sirva com calma e aproveite cada mordida. Comer com atenção costuma trazer mais satisfação do que simplesmente exagerar.

Se conseguir consumir alimentos ricos em fibras antes dos doces, melhor ainda. Uma pipoca salgada, por exemplo, pode ser uma ótima opção. Aproveite também o milho e o pinhão, que além de deliciosos, fornecem fibras e nutrientes importantes.

Na hora das sobremesas, deixe os doces para o final e escolha aqueles que realmente valem a pena para você. E se for tomar quentão, lembre-se de intercalar com copos de água para se manter hidratado e aproveitar a festa da melhor forma possível.

Uma dica extra para tornar a festa ainda mais saudável: aproveite a dança! Quadrilha, música e brincadeiras são formas divertidas de se movimentar, gastar energia e celebrar tudo o que essa época tem de melhor.

Pronto! Simples, leve e fácil de seguir.

Eu vou deixar aqui uma receita de creme de milho. Confira o passo a passo no Instagram dos Destemperados