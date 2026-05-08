Ser mãe e se alimentar bem 

Que honra estrear minha coluna no Mês das Mães!
É com muita alegria que venho me apresentar. Me chamo Mariana Cenci Weckerle, sou criadora de conteúdo e especialista em gastronomia saudável e natural. Para muitos, sou a Guria Natureba, nome do meu perfil nas redes sociais.
Trabalho há 12 anos com alimentação saudável, ajudando pessoas a construírem uma relação mais equilibrada com a comida, longe de extremos e de regras rígidas. Eu vivo esse equilíbrio há cerca de 25 anos, desde a época em que a moda era a dieta macrobiótica. Quem lembra?
Sou autora de dois livros de receitas fáceis e descomplicadas: Receitas Naturebas para as Crianças e para Toda a Família e SOS Guria Natureba.
Minha abordagem sempre partiu da ideia de que comer bem precisa ser sustentável na vida real. Muito mais valioso do que seguir uma dieta é ter uma boa educação alimentar ou, para alguns, uma reeducação alimentar.
Sou mãe de duas meninas pequenas e foi só depois da maternidade que entendi a complexidade de sustentar essa teoria com bebê pequeno, noites mal dormidas e uma rotina imprevisível. Meu novo papel me trouxe um dos maiores aprendizados: tirar um pouco da cobrança das minhas costas. O problema não é falta de disciplina, é excesso de expectativa.
Aqui em casa, muitas vezes o almoço é improvisado, o lanche se repete por dias e o jantar pode ser ovo com tapioca. Aprendi que a alimentação equilibrada não precisa ser perfeita, precisa ter constância. O equilíbrio não está em um único momento, mas no conjunto.
E é sobre isso que quero falar por aqui. Para ajudar, listo algumas estratégias que funcionam no meu dia a dia:
- Antes de tudo, pare alguns segundos e pense antes de pegar qualquer coisa para comer. Pode parecer óbvio, mas não é.
- Tenha salada limpa e pronta na geladeira. Nem sempre há tempo ou disposição para lavar todos os dias — melhor preparar uma quantidade maior de uma vez e armazenar bem.
- Tenha iogurte natural à mão: é fonte de proteína, prático e agrada a todos.
- Evite manter em casa alimentos que você sabe que tende a consumir por impulso.
- Reaquecer comida é totalmente aceitável. Nem sempre dá para cozinhar algo novo todos os dias.
- Se você não for vegano, tenha ovos na geladeira. Em momentos de pressa, eles resolvem.
- Prefira frutas fáceis de descascar ou que possam ser consumidas com casca.
- Uma dica simples: deixe cenoura cortada em palitos, armazenada em água na geladeira. Facilita escolhas rápidas.
O que funciona aqui é o simples. Mães, este é um momento especial que pede mais gentileza do que exigência. Quando flexibilizamos, a comida deixa de ser uma fonte de estresse e passa a proporcionar prazer.
E não esqueçam: o caos só muda de cenário.
Um feliz Dia das Mães e nos vemos em breve.