Ser mãe e se alimentar bem 

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Criadora de conteúdo é a nova colunista do Destemperados. Lisa Roos / Divulgação

Que honra estrear minha coluna no Mês das Mães!

É com muita alegria que venho me apresentar. Me chamo Mariana Cenci Weckerle, sou criadora de conteúdo e especialista em gastronomia saudável e natural. Para muitos, sou a Guria Natureba, nome do meu perfil nas redes sociais.

Trabalho há 12 anos com alimentação saudável, ajudando pessoas a construírem uma relação mais equilibrada com a comida, longe de extremos e de regras rígidas. Eu vivo esse equilíbrio há cerca de 25 anos, desde a época em que a moda era a dieta macrobiótica. Quem lembra?

Sou autora de dois livros de receitas fáceis e descomplicadas: Receitas Naturebas para as Crianças e para Toda a Família e SOS Guria Natureba.

Minha abordagem sempre partiu da ideia de que comer bem precisa ser sustentável na vida real. Muito mais valioso do que seguir uma dieta é ter uma boa educação alimentar ou, para alguns, uma reeducação alimentar.

Sou mãe de duas meninas pequenas e foi só depois da maternidade que entendi a complexidade de sustentar essa teoria com bebê pequeno, noites mal dormidas e uma rotina imprevisível. Meu novo papel me trouxe um dos maiores aprendizados: tirar um pouco da cobrança das minhas costas. O problema não é falta de disciplina, é excesso de expectativa.

Aqui em casa, muitas vezes o almoço é improvisado, o lanche se repete por dias e o jantar pode ser ovo com tapioca. Aprendi que a alimentação equilibrada não precisa ser perfeita, precisa ter constância. O equilíbrio não está em um único momento, mas no conjunto.

E é sobre isso que quero falar por aqui. Para ajudar, listo algumas estratégias que funcionam no meu dia a dia:

Antes de tudo, pare alguns segundos e pense antes de pegar qualquer coisa para comer. Pode parecer óbvio, mas não é.

de pegar qualquer coisa para comer. Pode parecer óbvio, mas não é. Tenha salada limpa e pronta na geladeira . Nem sempre há tempo ou disposição para lavar todos os dias — melhor preparar uma quantidade maior de uma vez e armazenar bem.

e . Nem sempre há tempo ou disposição para lavar todos os dias — melhor preparar uma quantidade maior de uma vez e armazenar bem. Tenha iogurte natural à mão: é fonte de proteína, prático e agrada a todos.

à mão: é fonte de proteína, prático e agrada a todos. Evite manter em casa alimentos que você sabe que tende a consumir por impulso .

que você sabe que tende a . Reaquecer comida é totalmente aceitável . Nem sempre dá para cozinhar algo novo todos os dias.

é . Nem sempre dá para cozinhar algo novo todos os dias. Se você não for vegano, tenha ovos na geladeira . Em momentos de pressa, eles resolvem.

. Em momentos de pressa, eles resolvem. Prefira frutas fáceis de descascar ou que possam ser consumidas com casca.

ou que possam ser consumidas com casca. Uma dica simples: deixe cenoura cortada em palitos, armazenada em água na geladeira. Facilita escolhas rápidas.

O que funciona aqui é o simples. Mães, este é um momento especial que pede mais gentileza do que exigência. Quando flexibilizamos, a comida deixa de ser uma fonte de estresse e passa a proporcionar prazer.

E não esqueçam: o caos só muda de cenário.