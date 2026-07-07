TV

Terminou mal
Notícia

"The Boys", "Stranger Things" e mais: por que os finais de séries aclamadas estão decepcionando os fãs?

Pressão para engatilhar séries derivadas e decisões comerciais ajudam a explicar frustração com os desfechos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS