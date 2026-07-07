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Na Globo desde os 19 anos, Leilane Neubarth anuncia saída do jornalismo diário

Apresentadora do Conexão GloboNews afirmou que continuará a aparecer em novos projetos, mas não detalhou os próximos passos

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Estadão Conteúdo

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