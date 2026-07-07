Leilane entrou na Globo como estagiária. Reprodução / Instagram / Instagram

A jornalista Leilane Neubarth anunciou a sua saída do jornalismo diário nesta terça-feira (7). Ela entrou ao vivo na GloboNews para falar ao público sobre sua trajetória.

— Só aqui na GloboNews, são quase 17 anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte — lembrou.

— Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora — continuou a jornalista.



Leilane disse ainda que a relação de cumplicidade que criou com o público seria quebrada se ela não comunicasse o novo capítulo que decidiu escrever a partir de agora.



— Depois de 47 anos, eu escolhi deixar o jornalismo diário. Foram milhares de edições, coberturas que marcaram a nossa memória. Momentos difíceis, momentos históricos, e também muitas histórias inspiradoras. O jornalismo dá esse privilégio raro: permite conhecer pessoas, lugares e realidades muito diferentes das nossas. E, no fim das contas, é isso que sempre deu sentido ao meu trabalho.

— Muito mais do que apresentar um telejornal, foi a oportunidade de ouvir, aprender e tentar contar essas histórias da melhor maneira possível. Portanto, essa não é, de forma alguma, uma despedida do jornalismo. Porque ele vive aqui dentro de mim — completou.



Leilane deixou claro que continuará a aparecer em novas ocasiões, projetos e desafios, mas não detalhou os próximos passos.

— E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre — finalizou.

Trajetória