Morre Rui Rezende, o lobisomem de "Roque Santeiro", aos 88 anos

Rui Rezende como professor Astromar na novela Roque Santeiro. TV Globo / Divulgação

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ele vivia desde 2019. A causa não foi divulgada.

O papel mais lembrado de Rui Rezende era o do professor Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Roque Santeiro (1985) (relembre abaixo).

Rezende estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte da capital fluminense.

Em nota, o Retiro dos Artistas lamentou a perda de um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira e destacou a trajetória construída nos palcos, no cinema e na televisão.

"Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão", afirmou a instituição.

O lobisomem de "Roque Santeiro"

Nascido em Araguari, em Minas Gerais, e registrado como José Pereira Rezende Filho, o ator atravessou mais de cinco décadas de produção audiovisual.

Em Roque Santeiro, viveu o professor Astromar Junqueira. Pálido, vestido de preto e cercado por hábitos misteriosos, Astromar era o principal suspeito de se transformar no lobisomem que assustava as mulheres da fictícia Asa Branca nas noites de lua cheia.

A verdadeira identidade da criatura foi um dos mistérios mantidos pela trama até o último capítulo, quando a transformação do professor foi confirmada.

Mesmo décadas após a exibição da novela, Rezende relatava que continuava sendo reconhecido nas ruas por causa do personagem. Em entrevista exibida pelo Globo Horizonte, ele relembrou que a carreira na televisão começou de improviso e falou sobre a importância do cinema em sua formação artística.