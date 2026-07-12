TV

Luto na dramaturgia
Notícia

Morre Rui Rezende, o lobisomem de "Roque Santeiro", aos 88 anos

Intérprete vivia no Retiro dos Artistas desde 2019 e estava internado no Rio de Janeiro. Causa da morte não foi informada

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS