Morre Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo nacional

Renato Machado construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo. Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

O jornalista Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos. Ele estava na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ).

A causa da morte não foi confirmada. Também não foram divulgadas informações sobre o velório do jornalista até o momento.

Ex-apresentador do Bom Dia Brasil, ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas na Globo, onde também apresentou o Jornal da Globo e o RJTV. O jornalista integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial.

Renato Machado ao lado de Renata Vasconcellos no "Bom Dia Brasil". João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Carreira

A trajetória de Machado como jornalista começou em 1969, como repórter do Jornal do Brasil. Em 1982, foi contratado pela Globo, onde ficou até 2021. Um de seus primeiros grandes trabalhos na emissora foi a cobertura da Guerra das Malvinas.

Em depoimento ao Memória Globo, Machado declarou que, para ser telejornalista, é preciso um acúmulo de conhecimento:

— É saber curiosidades sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição. É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra.

Filho do médico e oficial do Exército Álvaro Dodsworth Machado e da secretária Fernanda Mattos Machado, ele nasceu em 21 de março de 1943 no Rio de Janeiro. Formado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi ator, dublador de cinema e atuou no Teatro Oficina, em São Paulo (SP).

Em 1983, tornou-se correspondente em Londres. De lá, acompanhou fatos históricos como os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl. Em 1988, de volta ao Brasil, passou a atuar como repórter especial da TV Globo.

Saída da Globo