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Morre João Signorelli, ator de "Caminho das Índias" e "Salve Jorge"

Artista teve carreira marcada por papéis em novelas de várias emissoras e atuações no teatro brasileiro

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