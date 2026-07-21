Morre João Signorelli, ator de "Caminho das Índias" e "Salve Jorge"

No início do ano, o ator foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal. Instagram: @joaosignorellioficial / Reprodução

O ator João Signorelli morreu nesta terça-feira (21), aos 69 anos, em São Paulo. Segundo Thaia Perez, companheira do artista, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. As informações são da revista Quem.

No início do ano, o ator passou um período internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, quando foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal.

Nascido em Minas Gerais, o ator participou de obras como Amazônia - De Galvez a Chico Mendes (2007), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013). Entre seus personagens mais memoráveis estão Varetão, de A Gata Comeu (1985), e Vado, de Voltei Pra Você (1983).

Ele atuou em diferentes emissoras, como na Band, onde participou de Dona Beija (1986) e Serras Azuis (1998) e no SBT, quando interpretou um papel em Chiquititas (2014).