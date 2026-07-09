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Aos 49 anos
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Morre Edward Boggiss, ator conhecido por "Sandy & Junior" e "Malhação"

O velório será realizado nesta quinta-feira, no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro

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Zero Hora

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