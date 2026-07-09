Morre Edward Boggiss, ator conhecido por "Sandy & Junior" e "Malhação"

Ator interpretou o vilão Tony na série Sandy & Júnior. @edwardboggiss/Instagram / Reprodução

Morreu, nessa quarta-feira (8), o ator carioca Edward Boggiss, aos 49 anos. Ele ficou conhecido por atuar em produções como as séries Sandy & Junior e Malhação, além da novela Esplendor, da Globo. A morte foi divulgada por amigos nas redes sociais. O artista deixa a esposa e uma filha.

Segundo o g1, o velório está previsto para as 11h desta quinta-feira (9), no Cemitério Memorial do Carmo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Embora a causa da morte não tenha sido informada oficialmente, Boggiss revelou, em uma entrevista concedida em 2025, que enfrentava um câncer na orofaringe e no pulmão.

Carreira

Sua trajetória artística começou aos sete anos no teatro. Além da atuação, a carreira de Boggiss também foi marcada por trabalhos como diretor e cineasta.

Um de seus papéis mais marcantes foi o vilão Tony, na série Sandy & Júnior (1999-2002). Na quinta temporada de Malhação (1999), interpretou o personagem Caio Perez.

Em 2004, deu vida à versão jovem de Anselmo na novela Começar de Novo e integrou o elenco da minissérie Um Só Coração. Já na novela O Profeta, interpretou o personagem Pelópidas.