Morre Caíque Verli, repórter de TV afiliada da Globo no ES

Caíque Verli é natural de Carangola (MG) e morava em Vitória (ES). @caiqueverli/Instagram / Reprodução

O repórter Caíque Verli, 33 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) no apartamento onde morava, em Vitória (ES). As causas da morte estão sendo apuradas. O jornalista atuava na TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo.

Conforme informações do g1, colegas do jornalista estranharam o atraso para o trabalho e o fato de ele não atender às ligações, algo fora do habitual. Uma equipe da TV Gazeta foi até a casa do repórter, onde dois funcionários entraram e o encontraram caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ele já estava sem vida. A Polícia Civil esteve na residência e confirmou o óbito.

Natural de Carangola (MG), Caíque era formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e participou da 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Em 2017, após o término do curso, começou a trabalhar na redação multimídia da emissora, com passagens pelo site A Gazeta e rádio CBN Vitória.

Ainda conforme a TV Gazeta, Caíque tinha histórico de crises convulsivas e havia começado um tratamento recentemente.

Em nota, a Rede Gazeta afirmou que o jornalista "deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo" (leia abaixo).

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do repórter.

Leia a nota de pesar da Rede Gazeta

É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.

Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.