Morre Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos

O autor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos. Responsável por novelas emblemáticas como Pantanal (1990), Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996), ele morreu em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica, diagnosticada há três anos.
A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor), onde ele estava internado.
Considerado um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira, Barbosa se dedicou a escrever folhetins que contavam verdadeiras sagas e tinham como cenário as áreas rurais brasileiras, incluindo trabalhos como Sinhá Moça (1986 e 2006) e Terra Nostra (1999).
A cerimônia de despedida do autor será nesta terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, no centro de São Paulo.
— Na dramaturgia, nem tudo é imaginação. Muito é vivência, buscamos o personagem em seu habitat. Eu gosto (do formato) de saga porque dá condição de fazermos novela e história — afirmou ao Memória Globo.
Sobre o folhetim estrelado por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, Barbosa lembrou como se emocionou ao retratar a vida dos imigrantes italianos no Brasil:
— Vários capítulos eu escrevi com os olhos cheio d'água, porque eram reminiscências da minha infância. Nessas cenas, eu sempre via alguém muito próximo de mim: amigos e parentes muito inseridos naquele contexto.
O autor deixa quatro filhos, Edmara Barbosa, Edileine Barbosa, Ruy Mauricio Tranquilli Barbosa e Marcelo Barbosa, e dois netos, Bruno Luperi — autor responsável pelos remakes de Pantanal (2022) e Renascer (2024) — e Paula Barbosa.
Trajetória
Benedito Ruy Barbosa era o mais velho de cinco filhos de Otávio Barbosa e Aurora Barbosa. Ele nasceu em 17 de abril de 1931, em Gália, na região centro-oeste de São Paulo, distante cerca de 405 quilômetros da capital paulista.
Viveu boa parte da infância em Vera Cruz, cidade vizinha a Gália. Na época, a região era conhecida pela grande área de cafezais e por receber milhares de imigrantes italianos.
Jornalista e publicitário por formação, destacou-se como dramaturgo. Barbosa é autor de novelas que marcaram época na televisão brasileira como Cabocla (1979), Sinhá Moça, Renascer e Pantanal.
Ele também assina outros grandes sucessos, entre eles O Rei do Gado, estrelado por Antônio Fagundes entre 1996 e 1997, e Terra Nostra. A primeira obra foi a peça Fogo Frio, apresentada em São Paulo pelo Teatro de Arena.
Barbosa estreou na televisão em 1966, na TV Tupi, com Somos Todos Irmãos, adaptação de A Vingança do Judeu, de J.W. Rochester. A primeira produção autoral a ganhar espaço nas telinhas foi O Anjo e o Vagabundo, exibida pela TV Tupi entre 1966 e 1967.
Em suas novelas, Barbosa abordava principalmente temas com os quais conviveu na infância como a convivência com imigrantes e a vida no campo, especialmente da época em que cresceu em Vera Cruz. Um exemplo é a novela Os Imigrantes (1981), que produziu para a Bandeirantes.
A partir dos anos 2000, destacou-se por adaptar remakes de seus trabalhos. Entre as novelas regravadas estão Cabocla (2004), Sinhá Moça, Paraíso (2009) e Meu Pedacinho de Chão (2014). O último trabalho foi Velho Chico, em 2016.