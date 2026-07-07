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Morre Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos

Autor de obras como "Pantanal" (1990) e "O Rei do Gado" (1996), ele estava internado com quadro de insuficiência renal crônica

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