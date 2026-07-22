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O brilho dos palcos
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"Minha vida é inverossímil": Claudia Raia relembra casamentos, gravidezes e décadas de sucesso no RivoTalks

Da estreia na Broadway à maternidade tardia, a atriz, bailarina e produtora, detalha reviravoltas de uma carreira com mais de 40 anos de sucesso

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