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Rio de Janeiro

Marcos Oliveira, o Beiçola, tem alta médica após 18 dias internado

O artista foi para o hospital em 30 de junho após ser diagnosticado com uma infecção na região do períneo

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Estadão Conteúdo

Thaíse Ramos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS