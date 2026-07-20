Marcos Oliveira, o Beiçola, tem alta médica após 18 dias internado

Marcos Oliveira como Beiçola em "A Grande Família". João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Marcos Oliveira, eternizado como o Beiçola de A Grande Família, da TV Globo, recebeu alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20), após passar 18 dias internado. A informação foi confirmada por Cida Cabral, administradora e diretora do Retiro dos Artistas.

— Teve alta. Graças a Deus está superbem. Está superfeliz — afirmou Cida.

Segundo ela, o ator deve retornar ao Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, ainda na tarde desta segunda-feira.

— Ele está a caminho. Parou com uma amiga, que está o acompanhando, para comprar um liquidificador e algumas coisinhas que, segundo ele, estava precisando (risos) — completou.

O artista, de 70 anos, foi internado em 30 de junho após ser diagnosticado com uma infecção na região do períneo. No dia seguinte, passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso e permaneceu alguns dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Depois de ser transferido para um quarto, Marcos precisou voltar ao CTI em 11 de julho. Na atualização mais recente sobre seu estado de saúde, a equipe informou que ele enfrentava dificuldades para se alimentar.

Nos últimos anos, o ator passou por diferentes problemas de saúde. Em maio deste ano, foi submetido a uma cirurgia de hérnia. Em 2024, precisou realizar um cateterismo de emergência e, em 2022, passou por uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra.