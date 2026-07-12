Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", retorna à UTI

Marcos Oliveira como Beiçola em "A Grande Família". João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola em A Grande Família, retornou à unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Lucas Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso.

Em postagem nas redes sociais, a atriz e jornalista Rose Scalco, amiga do ator, informou que ele está sem febre e que a pressão está boa. "Aguardamos uma nova avaliação do médico responsável", escreveu.

Rose também contou que Oliveira está consciente e que fica muito emocionado ao ver os amigos que o visitam. "Agradecemos o cuidado e orações e energias positivas de todos", finalizou ela.

Cirurgia

Em 2 de julho, o ator passou por uma cirurgia para retirar um abscesso. No dia seguinte, o ator publicou um vídeo atualizando a sua situação.

— Estou me preparando para uma nova aventura de vida. Eu quero fazer os meus trabalhos — disse ele. — Graças a Deus sem dor, que era muita dor, muito sofrimento.

Retiro dos Artistas

Oliveira vive no Retiro dos Artistas desde 2025, em casa doada pela atriz Marieta Severo, com quem contracenou em A Grande Família. A instituição é focada no acolhimento de artistas de vários meios.