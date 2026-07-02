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Hikaru Kurosaki, de "O Fantástico Jaspion", morre aos 64 anos

Informação foi confirmada por um amigo do ator, mas a causa da morte não foi informada

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