Ator durante a série "O Fantástico Jaspion". Toei Company / Divulgação

O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por dar vida ao herói da série O Fantástico Jaspion, exibida entre 1985 e 1986, morreu aos 64 anos.

A confirmação foi feita por um amigo dele, Masaki Sekiguchi, na cidade de Motobu, no Japão, onde o artista morava desde que deixou a carreira na televisão. A causa da morte, no entanto, não foi informada.

Antes de ganhar notoriedade como ator, ele atuou como dublê em produções de destaque do gênero tokusatsu, como Homem-Aranha (versão japonesa de 1978), Battle Fever J e Denshi Sentai Denjiman.

A transição para papéis com fala ocorreu no início da década de 1980, na série Hattori Hanzô: Kage no Gundan, em que interpretou diferentes personagens.

O desempenho do ator abriu portas para participações em Choudenshi Bioman e chamou a atenção da produtora Toei Company, que o escalou como protagonista de O Fantástico Jaspion.

O sucesso da produção ultrapassou o Japão e o projetou internacionalmente, impulsionando também incursões na música, com o lançamento de um álbum e singles.

Depois do auge, Kurosaki fez uma última aparição na TV em 1993, na série Furikaereba yatsu ga iru. Em seguida, optou por se afastar da vida artística.

Fora dos holofotes, atuou em diferentes áreas, como vendedor de motocicletas e administrador de lanchonete, até se dedicar ao mergulho, atividade em que trabalhou nos últimos anos.

O ator foi casado com Yoko Asuka, com quem se envolveu durante as gravações de Choudenshi Bioman. Ela morreu em 2011.

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Hikaru Kurosaki foi destaque no Google Trends. Google Trends / Reprodução