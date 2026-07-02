"Friends" retorna à Netflix após cinco anos fora do catálogo

As 10 temporadas de "Friends" estão disponíveis na Netflix a partir desta quinta. Jon Ragel / AP

A série Friends voltou para o catálogo da Netflix nesta quinta-feira (2). O anúncio do retorno da série foi feito pelo serviço de streaming na quarta-feita (1), em publicação nas redes sociais.

No Instagram, a página da Netflix Brasil brincou que a série e o streaming estavam "dando um tempo" — em referência a uma das piadas internas da série. Todas as 10 temporadas da produção já estão disponíveis.

A Netflix não ofereceu detalhes sobre o novo acordo de licenciamento com a Warner Bros. Television, empresa responsável pela produção. Friends também segue no catálogo do streaming HBO Max.

Melhores amigos

Criada por David Crane e Marta Kauffman, Friends estreou em 22 de setembro de 1994 nos Estados Unidos e se tornou um fenômeno da televisão. Estrelada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc, a série conta as histórias de seis amigos que lidam com os desafios da vida adulta em Manhattan, Nova York.

Veja o anúncio da Netflix