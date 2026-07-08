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Cristina Ranzolin: Muito obrigada por esses 30 anos, "Jornal do Almoço"! Que venham mais!

Em artigo, apresentadora reflete sobre sua trajetória e o futuro à frente do programa da RBS TV

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Cristina Ranzolin

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