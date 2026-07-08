Cristina Ranzolin: Muito obrigada por esses 30 anos, "Jornal do Almoço"! Que venham mais!

Cristina Ranzolin no cenário do "Jornal do Almoço" em 2022. Jeff Botega / Agencia RBS

Cristina Ranzolin celebra 30 anos como apresentadora do Jornal do Almoço nesta quarta-feira (8). Para marcar a ocasião, a jornalista escreveu o texto abaixo.

Quando pensei em começar a escrever este texto, me veio à cabeça aquela frase: "Parece que foi ontem...".

E, por um lado, sim. Lembro bem da ansiedade de estrear no comando do Jornal do Almoço, na RBS TV, depois de três anos e meio apresentando o Jornal Hoje, na Rede Globo.

O Jornal do Almoço sempre foi um programa diferente, irreverente. Numa época em que os telejornais eram muito mais formais, com pouca possibilidade para que os apresentadores fizessem comentários ou demonstrassem seus sentimentos diante das notícias, o JA se destacava por dar liberdade, permitindo uma proximidade muito maior entre quem fazia o programa e o telespectador. Mas também exigia espontaneidade, jogo de cintura.

Será que eu saberia fazer isso?

O tempo respondeu.

Empatia, serenidade e otimismo

Por outro lado, quando penso em todas as notícias que apresentei ao longo dessas três décadas, nos nossos encontros diários ao meio-dia, vejo, sim, esses 30 anos. Fui mais do que testemunha de momentos importantes da história do nosso Rio Grande. Tive a responsabilidade e o privilégio de contar fatos que marcaram a vida dos gaúchos.

Foram muitas notícias. Algumas boas, outras nem tanto. E também houve aquelas que eu jamais gostaria de ter dado. Mas não me cabia escolher. Minha missão sempre foi relatar a realidade com ética e verdade.

Ao longo desse caminho, procurei colocar nas notícias um pouco de empatia, serenidade e otimismo. Minhas marcas. O meu jeito.

Marco Matos e Cristina apresentam o "Jornal do Almoço". Larissa Coiro / Grupo RBS

Conectada com vocês

Felizmente, esse nosso jornal-revista, esse companheiro dos gaúchos, me permitiu fazer mais do que informar. Permitiu levar esperança, acolhimento e até provocar algumas gargalhadas nos programas especiais que compartilhamos ao longo dos anos.

Eu me sinto realizada.

O estúdio do JA é, sim, a minha segunda casa. Depois de mais de 7,5 mil programas, entrar naquele cenário é como entrar em um cômodo do meu próprio lar. É um lugar onde me sinto feliz, confortável e, principalmente, conectada com vocês.

Quando olho para a câmera, sempre penso nas milhares — talvez milhões — de pessoas que estão do outro lado me assistindo.

Muitas delas viraram fãs. Outras, amigas. Algumas passaram a fazer parte da minha história. Vocês viram minha vida acontecer diante das câmeras. Compartilhamos momentos felizes, momentos difíceis e vocês estiveram ao meu lado, torcendo por mim, vibrando comigo e me dando força quando eu mais precisei.

Histórias do nosso Rio Grande

Quantos anos ainda virão pela frente? Eu não sei.

Mas, enquanto eu continuar feliz em participar do almoço de vocês, vou fazer questão de estar ali. Entrando na sua casa para dar bom dia, depois boa tarde, e entre uma coisa e outra contando, do jeito Cristina Ranzolin, as histórias do nosso amado Rio Grande.

Muito obrigada por esses 30 anos de parceria, confiança e carinho.