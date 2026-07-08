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Cristina Ranzolin completa 30 anos à frente do "Jornal do Almoço" e ganha homenagem surpresa ao vivo 

Com plateia composta por convidados especiais no estúdio e depoimentos de colegas, familiares e amigos, o programa desta quarta-feira (8) celebrou a trajetória da comunicadora na RBS TV 

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