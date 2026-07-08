Cristina Ranzolin completa 30 anos à frente do "Jornal do Almoço" e ganha homenagem surpresa ao vivo 

Cristina Ranzolin se emocionou ao receber homenagem no "Jornal do Almoço". Lucas Vidal / Agencia RBS

A apresentadora Cristina Ranzolin completou 30 anos à frente do Jornal do Almoço nesta quarta-feira (8) e ganhou uma surpresa ao vivo organizada pela produção do programa.

Depoimentos de colegas, familiares e amigos relembraram sua trajetória na RBS TV e, em nome de todos os colaboradores do Grupo RBS, Cristina recebeu, das mãos do jornalista Elói Zorzetto, um buquê de flores e uma placa homenageando seu legado na comunicação gaúcha.

— Convivendo todos os dias com os gaúchos há 30 anos, a Cristina Ranzolin se tornou a grande dama da comunicação do Rio Grande do Sul. Profissional extraordinária, tem uma relação única com a audiência, sendo um dos principais símbolos da conexão do Jornal do Almoço com o público — destacou Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS.

Para marcar a data especial, o programa também contou com uma plateia formada por convidados que fazem parte da história de Cristina. Entre eles, Maria do Carmo, que foi apresentadora do Jornal do Almoço por 18 anos, integrantes do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) e telespectadores cujas vidas foram impactadas pelo trabalho da comunicadora, em momentos como as edições do quadro JA na Tua Casa.

— Estou encantada com tudo que vocês fizeram. Vendo essas imagens, fiquei pensando em quantos cenários, colegas, chefes, comentaristas... Tantas pessoas queridas que já passaram por aqui nessas três décadas. Estou muito emocionada — disse Cristina, que apresentou o programa desta quarta com o mesmo look que ​usou em sua estreia no Jornal do Almoço em 1996.

Formada pela PUCRS em Publicidade e Propaganda em 1986 e em Jornalismo em 1987, Cristina estreou como repórter na RBS TV em 1988. Na emissora, comandou os programas Campo & Lavoura, Bom Dia Rio Grande e Rede Regional de Notícias. Em 1993, foi convidada para ancorar o Jornal Hoje, da Globo, ao lado de William Bonner no Rio de Janeiro. Três anos depois, retornou à RBS TV com a missão de liderar o novo formato, mais dinâmico e descontraído, do Jornal do Almoço.