Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado no Rio de Janeiro 

Marcos Oliveira como Beiçola em "A Grande Família". João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

O ator Marcos Oliveira, 70 anos, conhecido por seu papel como Beiçola no seriado A Grande Família, está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A unidade de saúde não informou o motivo da internação e o estado atual do ator. As informações são do g1.

Marcos vive no Retiro dos Artistas desde 2025, em casa doada pela atriz Marieta Severo, com quem contracenou em A Grande Família. A instituição é focada no acolhimento de artistas.

— É maravilhoso morar em uma casa com esse nome, de uma grande artista, que tem consciência da sua função social. Fico muito emocionado. O mundo, a vida, ainda vale a pena — disse Marcos em entrevista à Revista Quem, em 2025.

Recentemente, o ator revelou seus desafios com a própria saúde e questões financeiras.

Complicações financeiras

Marcos Oliveira enfrenta dificuldades financeiras há anos. Em 2016, ele conseguiu trabalho após escrever no Facebook que precisava de uma oportunidade. Durante a pandemia, o ator passou por problemas de saúde e períodos desempregado. Na época, fãs fizeram uma vaquinha na internet para ajudá-lo.

Diagnosticado com diabetes, o ator que deu vida ao Beiçola também precisou de uma cirurgia para tratar uma fístula em julho de 2022, que o fez usar uma bolsa de colostomia. No ano seguinte, ele chegou a pedir dinheiro via pix para se alimentar.

Em setembro de 2024, a atriz e influenciadora de conteúdo erótico Martina Oliveira, que ficou conhecida como "filha do Beiçola" ou "Beiçola do Only Fans", ajudou Marcos a quitar as dívidas do aluguel de um apartamento em Botafogo, no RJ.

Com a doação dela, o ator não foi despejado. Martina pagou cerca de R$ 19 mil.

— Tenho a sensação de que devo alguma coisa para ele após tanto tempo usando esse nome. Eu senti que era minha obrigação ajudar — disse a jovem, na época.