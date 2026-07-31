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Clássico teen

"As Patricinhas de Beverly Hills" ganhará sequência em formato de série

Alicia Silverstone, protagonista do longa, confirmou a continuação nas redes sociais

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Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

Zero Hora

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