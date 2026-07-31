"As Patricinhas de Beverly Hills" ganhará sequência em formato de série

Alicia Silverstone confirmou que As Patricinhas de Beverly Hills, clássico juvenil dos anos 1990, ganhará uma sequência. A atriz, que interpretou Cher Horowitz no longa, revelou a novidade por meio das redes sociais, compartilhando a notícia divulgada pela Variety (veja o post abaixo).
O projeto foi oficializado pelo Paramount+, estúdio responsável pelo lançamento do longa de 1995, que desenvolverá a continuação em formato de série, com seis episódios. A produção chegou a ser desenvolvida pelo Peacock no início de 2025, mas não avançou na plataforma. Agora, as gravações têm início previsto para 2027, em Los Angeles.
Os episódios serão ambientados nos dias atuais e mostrarão uma nova fase da vida de Cher. Bem-sucedida profissionalmente e já acostumada à maternidade, ela enfrentará um desafio inesperado quando a filha chegar ao ensino médio.
Inspirado livremente no romance Emma, de Jane Austen, As Patricinhas de Beverly Hills acompanha a rotina de Cher, uma estudante rica e popular que decide transformar a vida de uma nova aluna da escola. No entanto, a jovem acaba embarcando em uma jornada de autoconhecimento. Além de Alicia Silverstone, o filme foi estrelado por Stacey Dash e Brittany Murphy.
A produção da série será realizada pela CBS Studios. O roteiro da sequência é assinado por Josh Schwartz, Stephanie Savage e Jordan Weiss, que também atuam como produtores executivos.
Alicia ainda integra a equipe de produção, ao lado de Amy Heckerling, roteirista e diretora do filme original, e do produtor Robert Lawrence.