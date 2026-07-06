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Novela das nove
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Adriana sai da cadeia e planeja vingança: veja como será a nova fase de "Quem Ama Cuida" 

Após seis anos presa, a mocinha promete dar o troco em quem a prejudicou

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Michele Vaz Pradella

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