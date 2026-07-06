Adriana sai da cadeia e planeja vingança: veja como será a nova fase de "Quem Ama Cuida" 

Adriana sai da cadeia no capítulo desta segunda-feira de "Quem Ama Cuida". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

A liberdade vai cantar para Adriana (Leticia Colin) no capítulo desta segunda-feira (6) de Quem Ama Cuida. Após uma passagem de tempo de seis anos, a mocinha consegue liberdade condicional e reencontra a família em uma cena que promete fortes emoções.

A partir daí, Adriana tentará reconstruir sua vida, mas, antes, tem duas prioridades: descobrir quem matou Arthur (Antonio Fagundes) e se vingar de todos que a colocaram na cadeia.

Desilusão amorosa

Pedro está casado com Bruna. TV Globo / Divulgação

Não demora muito para que Adriana reencontre Pedro (Chay Suede), já que os dois irão fazer trabalho voluntário no mesmo lugar. A emoção e a esperança do reencontro darão lugar à decepção quando a protagonista descobrir que seu grande amor está casado com Bruna (Nanda Marques).

O relacionamento gerou comoção nas redes sociais, com muita gente julgando o advogado por esse enlace. Vale lembrar que foi Adriana quem mandou que Pedro a esquecesse. E ele, por não imaginar que foi um gesto para salvar sua vida, ficou pensando que seu sentimento não era correspondido.

Aliadas também em liberdade

A dupla promete ajudar a amiga em seus planos. Angélica Goudinho / TV Globo/Divulgação

Também em liberdade, as ex-colegas de cela de Adriana, Lyris (Pri Helena) e Nancy (Jeniffer Nascimento), serão fundamentais em seus planos de vingança.

Nancy, que luta contra os próprios demônios e tenta reconquistar o amor do filho, vai trabalhar no restaurante do irmão Laurentino (Alan Rocha). Será lá que ela ouvirá os desabafos de Silvana sobre a morte de Arthur, informações que podem ser bastante úteis.

Já Lyris vai trabalhar no cassino que Ulisses costuma frequentar. Os dois devem ter um envolvimento mais adiante.

Os alvos

Há pelo menos quatro pessoas que entrarão na mira de Adriana em seus planos de vingança. A lista pode aumentar se Tom (Allan Souza Lima) for considerado, já que recebeu dinheiro para falar mal dela no tribunal.

Ademir (Dan Stulbach)

Advogado corrupto é o primeiro da lista. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

O advogado, que se dizia tão amigo de Arthur e viu o quanto a família Brandão era interesseira, acabou sendo o principal responsável pela condenação de Adriana. Usando sua influência, dando rasteira no próprio filho e subornando testemunhas, colocou uma inocente atrás das grades.

Será ele o primeiro da lista da vingativa, que já começa a cercá-lo esta semana. Não demora muito para que a ex-presidiária descubra que Dora (Mariana Ximenes), esposa de Ademir, tem um caso com André (Henrique Barreira), sobrinho dele. Aí, é só armar o flagrante e pegar a pipoca para assistir.

Ulisses (Alexandre Borges)

Casamento em crise e dívidas de jogo TV Globo / Divulgação

Adriana nem precisará fazer muito esforço nessa vingança, afinal, se deixar, Ulisses se afunda sozinho. Viciado em jogo, ele continuará dilapidando a fortuna que herdou do irmão e escondendo segredos de Fábia (Flávia Alessandra). Com o casamento em crise, a dondoca cairá nos braços de Patrick (Igor Rickli).

Silvana (Belize Pombal)

Silvana mas foi conivente com as armações de Pilar. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

A cunhada de Arthur não agiu ativamente contra Adriana, mas foi conivente com as armações de Pilar, o que a coloca na linha de tiro da vingativa. A julgar pela reação dela ao questionarem a paternidade de seu filho Tiago (Gui Ferraz), há algum segredo do passado que ela faria de tudo para manter escondido.

Pilar (Isabel Teixeira)

Pilar deve ter reencontro com Adriana já nesta segunda. TV Globo / Divulgação