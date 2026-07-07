"A melhor cena é sempre a próxima": segunda fase de "Quem Ama Cuida" repercute nas redes sociais

Adriana saiu da cadeia em "Quem Ama Cuida". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

A estreia da segunda fase da novela "Quem Ama Cuida" repercutiu entre os telespectadores nas redes sociais nesta segunda-feira (6). O público comentou as reviravoltas da trama, que agora foca na saída de Adriana (Leticia Colin) da prisão e na crise no casamento de Pedro.

Determinada a provar sua inocência, a protagonista agora busca descobrir quem matou Arthur (Antonio Fagundes) e em se vingar dos responsáveis por sua condenação. Nas redes sociais, o público repercutiu a estreia da nova fase e os novos rumos dos personagens.

Repercussão

Entre memes e teorias, a novela esteve entre os assuntos do momento no X, também com o termo "Quem Ama Vinga". Confira alguns:

Mudanças

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (6), a trama deu um salto de seis anos e além de Adriana, outros personagens passaram por mudanças. O retorno de Pedro (Chay Suede) e Bruna (Nanda Gomes), agora casados — união que já demontrou desgaste.

O episódio terminou com o primeiro embate direto da nova fase: o reencontro tenso entre Adriana e Pilar diante do túmulo de Arthur.

Os alvos

A lista de alvos principais de Adriana inclui a grande vilã Pilar (Isabel Teixeira), Tom (Allan Souza Lima) — que aceitou suborno para depor contra ela —, o viciado em jogo Ulisses (Alexandre Borges) e o advogado corrupto Ademir (Dan Stulbach).

O primeiro embate já tem data e local para acontecer: nos próximos capítulos, a protagonista deve cercar Ademir ao comparecer a um evento do rival, dando início à sua vingaça.



