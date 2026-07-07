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"A melhor cena é sempre a próxima": segunda fase de "Quem Ama Cuida" repercute nas redes sociais

Nova fase da novela traz salto de seis anos, saída de Adriana da prisão e foco em vingança

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