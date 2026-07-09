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"A fama não me traz nada": Carolina Ferraz fala sobre carreira e relação com Eduardo Moscovis no RivoTalks

Atriz, apresentadora e empresária relembra trajetória marcada por novelas de sucesso, perdas familiares e reinvenções constantes

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