"Vitória muito especial": Cristina Ranzolin encerra tratamento contra o câncer ao vivo no Jornal do Almoço

O Jornal do Almoço (JA) desta sexta-feira (19) teve um momento muito especial no seu encerramento. A apresentadora Cristina Ranzolin tomou ao vivo o último comprimido do remédio para o tratamento contra câncer de mama.
— É uma vitória muito especial. Decidi tomar o último remédio ao vivo porque este lugar (o JA) foi muito importante no meu tratamento: me manter trabalhando, ativa, fazendo o que eu gosto, me ajudou muito — declarou Cristina.
O tratamento para bloqueio hormonal durou cerca de cinco anos. Foram 1.820 comprimidos e 65 caixas do remédio.
— No tumor que tive, os hormônios poderiam servir como uma espécie de combustível. Esses cinco anos voaram e, felizmente, eu não tive os efeitos colaterais que podem aparecer com essa medicação. E aqui estou, cheia de saúde, para tomar o último comprimido — comemorou a apresentadora.
A celebração foi coroada com visitas especiais: sua filha, Antônia Ranzolin, e sua melhor amiga e madrinha de Antônia, Cristiane Brum. As duas compareceram ao estúdio para homenagear a apresentadora com uma faixa, ao lado do âncora Marco Matos, companheiro de JA.
Luta contra o câncer
Cristina anunciou em novembro de 2020, também no Jornal do Almoço, que estava com câncer de mama. Na época, ela estava iniciando o tratamento e se declarava esperançosa.
Agora, depois de diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, somado ao tratamento hormonal e a uma cirurgia, a apresentadora superou esta etapa.
— Descobri o câncer no dia 29 de outubro de 2020, ali, no meio da pandemia. Felizmente, era um tumor pequeno, mas que exigia um longo tratamento. Foram 18 quimioterapias e 18 imunoterapias, mais uma cirurgia e 15 radioterapias — relembrou.
Em 2026, Cristina Ranzolin completa 38 anos na RBS TV e Rede Globo. No ano que vem, a jornalista será homenageada pela Academia de Samba Praiana, uma das mais tradicionais do Carnaval de Porto Alegre.