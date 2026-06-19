"Vitória muito especial": Cristina Ranzolin encerra tratamento contra o câncer ao vivo no Jornal do Almoço

Cristina foi homenageada pela filha e por uma amiga durante o JA. Reprodução / RBS TV

O Jornal do Almoço (JA) desta sexta-feira (19) teve um momento muito especial no seu encerramento. A apresentadora Cristina Ranzolin tomou ao vivo o último comprimido do remédio para o tratamento contra câncer de mama.

— É uma vitória muito especial. Decidi tomar o último remédio ao vivo porque este lugar (o JA) foi muito importante no meu tratamento: me manter trabalhando, ativa, fazendo o que eu gosto, me ajudou muito — declarou Cristina.

O tratamento para bloqueio hormonal durou cerca de cinco anos. Foram 1.820 comprimidos e 65 caixas do remédio.

— No tumor que tive, os hormônios poderiam servir como uma espécie de combustível. Esses cinco anos voaram e, felizmente, eu não tive os efeitos colaterais que podem aparecer com essa medicação. E aqui estou, cheia de saúde, para tomar o último comprimido — comemorou a apresentadora.

A celebração foi coroada com visitas especiais: sua filha, Antônia Ranzolin, e sua melhor amiga e madrinha de Antônia, Cristiane Brum. As duas compareceram ao estúdio para homenagear a apresentadora com uma faixa, ao lado do âncora Marco Matos, companheiro de JA.

Luta contra o câncer

Cristina anunciou em novembro de 2020, também no Jornal do Almoço, que estava com câncer de mama. Na época, ela estava iniciando o tratamento e se declarava esperançosa.

Agora, depois de diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, somado ao tratamento hormonal e a uma cirurgia, a apresentadora superou esta etapa.

— Descobri o câncer no dia 29 de outubro de 2020, ali, no meio da pandemia. Felizmente, era um tumor pequeno, mas que exigia um longo tratamento. Foram 18 quimioterapias e 18 imunoterapias, mais uma cirurgia e 15 radioterapias — relembrou.