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"Vitória muito especial": Cristina Ranzolin encerra tratamento contra o câncer ao vivo no Jornal do Almoço

Apresentadora da RBS TV descobriu câncer de mama em 2020 e fez tratamento hormonal por cerca de cinco anos após sessões de quimioterapia e radioterapia

Diego Nuñez

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