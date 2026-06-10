"Sempre tem alguém querendo atirar em você": o que esperar da nova série da HBO Max que acompanha ações do Ibama

Agentes do Ibama são destaques da nova série "Operação Guerra Verde". Warner Bros. Discovery/Mixer Films / Divulgação

Garimpo ilegal, extração de madeira, grilagem de terras, pesca ilegal e tráfico de animais. Operação Guerra Verde, nova série do Discovery e da HBO Max, vai embarcar, ao lado de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no combate a organizações criminosas que ameaçam o ecossistema do país.

Com 10 episódios semanais, a produção estreia nesta quarta-feira (10), mergulhando na realidade de diversas regiões do Brasil, seja por terra, água ou ar. Para isso, os documentaristas acompanham de perto as estratégias complexas dos agentes ambientais, estando com a câmera ligada durante a execução de operações sigilosas.

— Gravamos a série de junho de 2025 até fevereiro de 2026. Foi um período longo justamente por essa dificuldade de seguir operações muito sigilosas. Às vezes, elas eram marcadas e, por razões que a gente não sabia, eram remarcadas. Então, foi desafiador — detalha Rodrigo Astiz, diretor da série, que é coproduzida pela Mixer Films.

A diretora sênior de produção de conteúdo de não ficção da Warner Bros. Discovery Brasil, Adriana Cechetti, complementa:

— Esse é o grande desafio de gravar esse tipo de série, porque a gente não tem o controle do que vai acontecer. Precisamos desse tempo para acompanhar e ter uma história suficiente para contar em uma série, porque pode ser que em uma ação não aconteça nada e, então, não tem história.

E, de acordo com a equipe por trás de Operação Guerra Verde, mostrar este tipo de atuação como a do Ibama contra o crime ambiental expande o conhecimento da audiência. Assim, os espectadores passam a compreender como é o trabalho de importantes profissionais da sociedade, aumentando o reconhecimento deles.

Este mesmo movimento já ocorre, por exemplo, com outras séries populares em cartaz na HBO Max, como Aeroporto: Área Restrita e Operação Fronteira — agentes que participam delas viraram celebridades.

Riscos

Nos dois primeiros episódios de Operação Guerra Verde disponibilizados antecipadamente para a imprensa, foi possível acompanhar a equipe da série na linha de frente com os agentes do Ibama, seja no combate ao tráfico de animais ou na destruição de equipamentos contra o garimpo ilegal.

O diretor Rodrigo Astiz, que esteve acompanhando a maioria das operações in loco, detalha que todos os ambientes por onde a série esteve ofereceram perigos, seja em uma feira com comércio de animais silvestres em área urbana, o mar ou uma floresta durante a noite:

Estou muito acostumado a gravar em ambientes selvagens, só que, para esta série, tem uma variante: sempre tem alguém querendo atirar em você. Então, isso acrescentou uma dose de tensão. Isso é fundamental para poder mostrar para o espectador exatamente os perigos aos quais os agentes estão expostos RODRIGO ASTIZ Diretor de Operação Guerra Verde

Inclusive, a série coloca luz em um detalhe curioso: existe uma lei federal que permite ao Ibama destruir maquinários para cessar o dano ambiental em uma situação em que aquele material não pode ser confiscado e retirado do local. Então, é normal ver os agentes colocando fogo em retroescavadeiras no meio da floresta para inutilizar o equipamento usado pelos criminosos.

— O incêndio dura somente até acabar o combustível da máquina. Inclusive, mostramos que não queima a floresta, somente aquele ponto isolado. E, assim, a aquela máquina é impedida de continuar a destruição — explica Astiz.

Uma máquina trabalha por 40 homens por dia e provoca um grande estrago. É muito bom poder levar essa informação para o espectador urbano RODRIGO ASTIZ Diretor de Operação Guerra Verde

Marcos Palmeira é o narrador de "Operação Guerra Verde. Warner Bros. Discovery/Mixer Films / Divulgação

Nome de referência

Buscando amplificar o tema urgente abordado na série, o projeto somou ao seu elenco a credibilidade do ator Marcos Palmeira para ser o narrador dos episódios.

— O nome do Marcos Palmeira surgiu por ter relação com o universo do meio ambiente. Achamos que só faria sentido trazer uma pessoa conhecida para fazer a locução da série, que não é algo comum para este tipo de conteúdo, se ela tivesse alguma ligação com o tema. E o Palmeira, sim, tem esta atuação forte. Foi uma grande soma para Operação Guerra Verde — completa Adriana.

O primeiro episódio de Operação Guerra Verde estreia nesta quarta-feira (10) no Discovery e na HBO Max, às 20h35min, e fica disponível no streaming da emissora.

Veja o trailer: