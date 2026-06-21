Morre aos 57 anos o ex-paquito Robson Barros; Xuxa homenageia: "Você foi e é um cara incrível"

Robson recebeu homenagem de ex-colegas nas redes sociais. @robbarros15 / Reprodução, Instagram

Robson Barros, ex-paquito dos programas de Xuxa Meneghel na década de 1980, morreu no sábado (20), aos 57 anos de idade. A família informou o fato em seu perfil do Instagram, mas não divulgou a causa da morte.

O velório ocorreu no cemitério Parque Morumby, e o sepultamento no cemitério de Congonhas, em São Paulo, neste domingo (21).

A morte de Robson Barros foi lamentada por diversos colegas, fãs e amigos, incluindo Xuxa. A apresentadora publicou um vídeo (veja abaixo) em que ele canta no Xou da Xuxa como homenagem.

"Meu Robson Paulistinha. Você foi e é um cara incrível. Que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho. Você merece todos os aplausos, meu eterno paquito. Te amamos", escreveu ela.

"Robson é um dos caras mais legais que eu conheci. Descansa, meu querido", postou Juliana Baroni.

Andréa Sorvetão, outra ex-paquita, relembrou uma foto ao lado do colega: "Querido e amado amigo Robson Barros! Sem palavras! Triste demais."

Família informou o falecimento nas redes sociais. @robbarros15 / Reprodução / Instagram

Quem eram os paquitos de Xuxa

Além de assistentes de palco de Xuxa, os paquitos – versão masculina das famosas paquitas, que já a acompanhavam há algum tempo – também tiveram carreira musical, lançando discos entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990.