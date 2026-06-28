Eva Green é levada ao hospital após acidente no set de "Wandinha"

Eva Green machucou a perna durante gravações perto de Dublin; cronograma da série foi ajustado após o incidente. Alberto Pizzoli / AFP

A atriz francesa Eva Green, 45 anos, foi levada a um hospital após sofrer lesão em uma das pernas durante as gravações da terceira temporada de Wandinha, série da Netflix estrelada por Jenna Ortega. O acidente teria ocorrido em um set próximo a Dublin, na Irlanda, segundo o jornal britânico The Sun.

De acordo com a publicação, a equipe médica foi acionada e Green recebeu atendimento hospitalar. A produção teria sido interrompida temporariamente enquanto a atriz é tratada, o que levou a uma reorganização no cronograma das gravações.

Não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente. Também não há, até o momento, indicação de que o episódio vá alterar os planos de lançamento da nova temporada.

Conhecida pelo papel de Vesper Lynd em 007: Cassino Royale (2006), Eva Green também trabalhou com Tim Burton em filmes como Sombras da Noite (2012), O Lar das Crianças Peculiares (2016) e Dumbo (2019). A chegada à Wandinha marca uma nova parceria da atriz com o diretor.

Estreia no universo Addams

Green foi confirmada pela Netflix no elenco de Wandinha em novembro de 2025. Na série, ela interpretará Ophelia, irmã de Mortícia Addams, vivida por Catherine Zeta-Jones, e tia da protagonista.