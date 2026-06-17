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"Ih, fala sério, aí...”
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"Ele era o nosso Mick Jagger", diz Claudio Manoel sobre os 20 anos da morte de Bussunda

Integrante do "Casseta e Planeta, Urgente!" foi um fenômeno de popularidade, interpretando personagens icônicos na televisão; ele sofreu um ataque cardíaco durante cobertura da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha

Carlos Redel

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