"Ele era o nosso Mick Jagger", diz Claudio Manoel sobre os 20 anos da morte de Bussunda

Bussunda interpretando o personagem Ronaldo Fofômeno no "Casseta e Planeta, Urgente!". Márcio de Souza/Globo / Divulgação

Parece inacreditável que exista uma geração de pessoas que hoje são adultas que chegou ao mundo depois que Bussunda já tinha partido. Impressiona porque parece que faz tão pouco tempo que ele estava fazendo sua graça na televisão e o Brasil inteiro estava rindo.

O humorista morreu há 20 anos, em 17 de junho de 2006, vítima de um ataque cardíaco, enquanto cobria a Copa do Mundo na Alemanha ao lado de seus parceiros do Casseta e Planeta, Urgente!.

— Ele tinha essa coisa com o futebol, com o Flamengo, mas, principalmente, com a Copa do Mundo. Ele me falou que não existia lugar melhor que a Copa do Mundo, era onde ele ficava mais feliz. Tanto é que, quando passou mal, demorou para procurar ajuda porque não queria perder nada — conta Claudio Manoel, amigo de infância de Bussunda e parceiro de programa.

Bussunda, apelido de Cláudio Besserman Vianna, estava no auge de sua popularidade. Interpretava personagens que viralizavam entre os brasileiros muito antes do smartphone e da internet serem extensões do ser humano.

O bordão de Marrentinho Carioca, por exemplo, saiu da TV e foi parar na boca da gurizada, que falava sem parar, com aquele sotaque arrastado:

— Ih, fala sério, aí...

O jogador de futebol do fictício Tabajara Futebol Clube — o pior time do mundo — inclusive, foi o único reivindicado pelo humorista. Os novos personagens eram criados coletivamente e, depois, o diretor do Casseta e Planeta, José Lavigne, escolhia quem iria interpretá-lo.

Marrentinho seria de Claudio Manoel, mas Bussunda já tinha todo o universo do boleiro criado em sua cabeça. Era para ser dele. E, realmente, foi um encaixe perfeito. E, no universo do esporte, ainda se consagrou satirizando o maior camisa 9 da Seleção Brasileira, que virou Ronaldo Fofômeno.

Outro sucesso foi como Shrek. O carioca foi escolhido para dublar o ogro da DreamWorks que, apesar de ser grandalhão e meio desengonçado, tinha um coração bom e uma personalidade que contrastava com a sua aparência.

A voz de Bussunda caiu como uma luva, fazendo o personagem ser tão amável quanto engraçado em Shrek (2001) e Shrek 2 (2004). E, por estes trabalhos, o casseta vai ser sempre lembrado — afinal, os dois primeiros filmes da franquia se tornaram clássicos do cinema, idolatrados por gerações.

— O Bussunda tinha fama de famoso antes da gente estar na televisão. E, mesmo assim, tanto no lado pessoal quanto no profissional, ele sempre foi muito gentil, atencioso com os fãs.

Uma vez, quando estávamos na Copa do Mundo da França, um fã chegou e disse: 'Bussunda, admiro muito o seu trabalho'. Ele brincou: 'Porque você ainda não viu as minhas férias' CLÁUDIO MANOEL humorista do "Casseta e Planeta, Urgente!"

Um cara zen

Este jeito tranquilão de Bussunda foi sua marca registrada durante os seus 43 anos de vida — completaria 44 em 25 de junho, oito dias depois de seu falecimento. Hoje, sua filha, a cineasta Júlia Besserman, 32, se diz uma seguidora dos mandamentos do pai, a partir do termo que ela faz questão de espalhar: o "zen-bussundismo".

Desse jeito, ela leva a vida de maneira mais leve, aceitando os erros para poder contorná-los, lendo mais e, também, buscando vencer todos obstáculos, só que sem deixar de ser uma pessoa legal no processo.

Quando Bussunda partiu, Júlia tinha apenas 12 anos. E, mesmo que o tempo de convivência com o pai tenha sido menor que o de saudade, os momentos juntos ficaram gravados para sempre na memória — basta procurar um pouco.

— Ele foi um paizão. Sempre muito presente. E é engraçado, porque eu já não pensava nisso há um tempo, mas lembrei agora da gente aqui em casa. Fazíamos uma coisa meio de circo, em que ele se deitava no chão e dobrava as pernas. Aí, eu subia no joelho dele e ele ficava me equilibrando — recorda Júlia.

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A filha do humorista, inclusive, levou essa ternura das lembranças para a série documental Meu Amigo Bussunda (2021), para qual foi convidada por Claudio Manoel para dirigir um dos quatro episódios. E o audiovisual é um aliado nesta passagem do tempo, segundo Júlia:

— Tenho muita sorte nesse sentido, porque tem aquela coisa de você ir esquecendo de como era a voz, de como era o jeito. E eu tenho gravados todos esses trabalhos dele. Então, sempre posso voltar. E é legal ver os contrastes. O Montanha, por exemplo, era totalmente ao contrário do meu pai, que era super culto. Não tinha nada dessa coisa de ser fortão, machão.

E este jeito tranquilão, mas esperto, de Bussunda o levou a ser referência dentro do grupo, mesmo sendo o mais jovem dentre os sete humoristas. Por ser o dono das decisões mais sensatas, se tornou o responsável por ter voto de minerva nos impasses que surgiam.

— Ele era o nosso band leader, o nosso Mick Jagger. Era o menos vaidoso, o menos criador de caso. E isso foi o que assegurou uma longevidade para o grupo: o cara mais que era o mais estrela, na verdade, era o menos estrela. E quando ele morreu, isso nos uniu muito. Ainda ficamos no ar por mais seis anos. Não queríamos deixar a peteca cair. Lembro que a gente falava: "Pô, o Bussunda vai ficar puto se o programa acabar por causa dele" — enfatiza o humorista.

Claudio Manoel (E) e Bussunda interpretando, respectivamente, os marombeiros Maçaranduba e Montanha. Memória Globo / Divulgação

Bussunda hoje

Chamar de politicamente incorreto o humor feito por Bussunda e seus parceiros, hoje, pode ser injusto, visto que estavam dentro do contexto da época. A própria Júlia explica que, entre os anos 1990 e 2000, o conteúdo que era entregue para a população, na visão dos artistas, era algo progressista, visto que o país havia acabado de sair de uma ditadura e a ideia era fazer piada com tudo e com todos.

— Ainda assim, o meu pai, naquela época, tinha uma preocupação: queria fazer as pessoas rirem, mas não queria ofender ninguém. E, hoje, acredito que, em contato com as redes sociais, ele buscaria entender o que é ofensivo, ele teria essa escuta. Ele teria o interesse de construir algo mais difícil, mas mais engraçado — imagina Júlia.

Na visão de Claudio Manoel, se o humor feito por ele, Bussunda e companheiros fosse "incorreto", desagradaria a audiência e o Casseta e Planeta, Urgente! não ficaria tanto tempo no ar. Segundo o artista, não era possível, décadas atrás, responder a perguntas que ainda não haviam sido feitas.

— Ter essa visão décadas depois não é nem só confortável, bobo, covarde, como também meio burra. Você não pode ver com a ótica de hoje. A gente era muito focado na atualidade. A nossa pauta era Jornal Nacional, Fantástico e novela. A gente sempre bebeu do que estava rolando. Hoje, certamente a gente não faria o que fazíamos na época, porque não cabe. As discussões foram tão enormes de lá para cá e não estaríamos alheios a elas — diz Claudio Manoel.

O humorista ainda responde como Bussunda estaria fazendo humor nos dias de hoje — relembrando que, ainda nos anos 1980, o grupo apresentava um show em que tinha um número chamado Politicamente Correto, em que o saudoso amigo interpretava um indígena que, ao invés de cantar que queria apito, reclamava por demarcação de terras:

— Muitos duvidam que o Pelé jogaria bola hoje. Só que, pô, com a tecnologia, com tudo que os caras têm, o Pelé jogaria ainda mais. O Bussunda sempre foi um cara muito rápido, de frases curtas, um tuiteiro antes de existir o Twitter. Um tiktoker antes do TikTok. Ele se daria muito bem nesse mundo picotado que tem hoje, de cortes. E isso que ele nunca pegou um iPhone.

A história de Bussunda está contada na série documental do Globoplay Meu Amigo Bussunda (2021) e, também, no livro Bussunda — A Vida do Casseta (Editora Objetiva, 2010), de Guilherme Fiuza.