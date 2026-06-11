David Harbour fala sobre acusação de bullying de Millie Bobby Brown em "Stranger Things"

David Harbour e Millie Bobby Brown atuaram juntos em "Stranger Things". Netflix / Divulgação

Fãs de Stranger Things foram surpreendidos em novembro do ano passado quando, às vésperas do lançamento da quinta e última temporada da série, veículos de mídia revelaram que Millie Bobby Brown havia acusado David Harbour formalmente de bullying no set. Embora a atriz tenha relevado o caso, o colega de elenco admitiu comportamento errático em entrevista publicada na quarta-feira (10), dizendo que estava passando por "extremo estresse".

— Tive um colapso mental. Eu sofro de algumas coisas confusas e elas me confundem muito — disse Harbour à Variety. — Acho que muitas pessoas têm um amigo, irmão ou colega de trabalho que lida com problemas de saúde mental e eles provavelmente ficam bem confusos quando essa pessoa fica deprimida, descontrolada ou tem um episódio.

O ator afirmou que a sua saúde mental é "muito delicada":

— Em momentos de estresse extremo, isso pode me levar a um comportamento errático. Não é algo que escolho fazer e não desejaria isso nem ao meu pior inimigo.

Harbour ainda questionou o momento em que as reclamações de Millie vieram à público, afirmando ainda que os dois se resolveram quando se sentaram frente a frente para conversar, sem intermediários da produção.

— Trabalhamos juntos por 10 anos ao longo de seus anos de formação como adolescente, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias ou amigos com quem passam muito tempo por 10 anos, mas eventualmente vocês brigam — disse o ator. — O problema é que, em uma produção bilionária, centenas de pessoas querem se envolver. Foi um caso simples de ruptura e reparo. Assim que tiramos todo mundo do caminho e conversamos entre nós, ficamos bem... Foi completamente normal. Nós nos adoramos.

Ainda à Variety, Millie afirmou por e-mail que sempre será grata ao período em que trabalhou com Harbour.

"Mudei muito entre as temporadas 1 e 5 e David esteve lá por tudo o que passei. Com o tempo, nossa relação se tornou muito mais colaborativa artisticamente. Quando você trabalha com alguém por tantos anos, nós sabíamos como incentivar um ao outro emocionalmente em cena. Mesmo que a série tenha acabado, ainda tenho muita gratidão. Poder compartilhar essa experiência com ele por tantos anos é algo que sempre vou lembrar e valorizar", escreveu a atriz.

Embora a a​triz não tenha confirmado, Harbour disse que os dois já trabalham em novos projetos: