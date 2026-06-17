Daveigh Chase interpretou Rhonda Volmer em "Amor Imenso" e Samara em "O Chamado". Anima Sola Productions/DreamWorks Pictures / Divulgação

A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar a assustadora Samara no filme de terror O Chamado (2002), morreu nesta quarta-feira (16), aos 35 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Ao portal, seu companheiro, Roy Hernandez, afirmou que a atriz morreu em decorrência de uma meningite e de uma infecção na corrente sanguínea que evoluiu para sepse, causando falência múltipla dos órgãos.

No início deste mês, Daveigh havia sido internada em um hospital de Los Angeles devido a um quadro de desnutrição.

Trajetória da atriz

A atriz começou na televisão em 1998, com uma participação na série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Ao longo dos anos, também esteve em produções como Donnie Darko (2001), Amor Imenso (2006-2011) e Um Romance Americano (2016). Seu papel mais marcante foi o da antagonista Samara, em O Chamado.