A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida por interpretar a assustadora Samara no filme de terror O Chamado (2002), morreu nesta quarta-feira (16), aos 35 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ.
Ao portal, seu companheiro, Roy Hernandez, afirmou que a atriz morreu em decorrência de uma meningite e de uma infecção na corrente sanguínea que evoluiu para sepse, causando falência múltipla dos órgãos.
No início deste mês, Daveigh havia sido internada em um hospital de Los Angeles devido a um quadro de desnutrição.
Trajetória da atriz
A atriz começou na televisão em 1998, com uma participação na série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Ao longo dos anos, também esteve em produções como Donnie Darko (2001), Amor Imenso (2006-2011) e Um Romance Americano (2016). Seu papel mais marcante foi o da antagonista Samara, em O Chamado.
Além de atuar, Daveigh Chase também ficou conhecida por dar voz à protagonista Lilo, do filme de animação Lilo & Stitch (2002), reprisando a personagem em outras produções, incluindo a série exibida entre 2003 e 2006.